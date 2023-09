Paris lamine l’OL

OL 1-4 PSG

Buts : Tolisso (74e, S.P.) pour l’OL // Mbappé (4e, S.P.) & (45e+2), Hakimi (20e), Asensio (38e) pour le PSG

On ne s’attendait pas à autre chose, mais on ne s’attendait pas forcément à ce que ce soit si violent. En l’espace d’une période, le PSG a balayé un OL trop approximatif pour ensuite plus ou moins bien gérer son avantage, en seconde période (1-4). Paris est de retour vers les sommets, avec un bond au classement qui le fait revenir à deux unités du leader monégasque, alors que l’OL, lanterne rouge de Ligue 1 à la trêve, s’enfonce dans la crise.

Paris puissance quatre

Dans son écrin bien rempli, l’OL donne d’entrée du sien pour passer une soirée cauchemardesque. Pressé par Manuel Ugarte, Corentin Tolisso ne sent pas l’Uruguayen arriver dans son dos et dégage son tibia à la place du cuir. Penalty, pas très bien tiré, mais transformé par Kylian Mbappé (0-1, 4e). Les Lyonnais tentent de réagir, Marquinhos sauve Gianluigi Donnarumma sur une frappe de Tino Kadewere, ce qui constitue un petit éclair au milieu de la nuit, laquelle va s’assombrir un peu plus pour eux. Sur un centre d’Ousmane Dembélé, le « masqué » Anthony Lopes plonge, mais Achraf Hakimi double la mise en deux temps (0-2, 20e).

L’écart est trop grand, les espaces sont déjà immenses, et si Rayan Cherki oblige Donnarumma à une belle claquette sur une mauvaise relance, Hakimi loupe sur le contre la balle de 3-0 en fracassant la barre lyonnaise. Le tournant du match arrive alors : Tolisso tombe sur un grand Donnarumma, qui dégoûte l’OL en sortant une parade magistrale sur sa ligne. Derrière, Paris punit encore : en deux passes, Milan Škriniar trouve Ugarte qui lance à son tour Asensio, mis sur orbite pour aller tuer l’OL comme un grand (0-3, 38e). La note est salée pour les Rhodaniens, mais Mbappé n’en a pas terminé : juste avant la pause, le crack de Bondy s’offre un doublé en croisant bien sa frappe, en face-à-face avec le dernier rempart local (0-4, 45e+2). À la pause, le match est déjà terminé.

Tolisso, pour ce qu’il reste de l’honneur lyonnais

« Laurent Blanc, si tu n’as plus les couilles de te battre, démissionne », posent, désabusés, les ultras lyonnais, qui donnent à leur manière le coup d’envoi de ce second acte où l’on se demande jusqu’où coulera l’OL. Tout juste entré en jeu à la place du discret Kadewere, Mama Baldé oblige d’entrée Donnarumma à un arrêt réflexe. Paris se relâche un peu, touche quand même la barre via Dembouz, mais laisse un peu l’OL ramener du danger sur sa cage. À la suite d’un nouvel exploit du gardien italien sur sa ligne, la VAR appelle Éric Wattellier et signifie à juste titre, sur l’action, une faute de Warren Zaïre-Emery sur Nicolas Tagliafico. Tolisso exécute la sentence et parvient enfin à tromper son vis-à-vis, à contre-pied (1-4, 74e).

Luis Enrique en profite pour faire tourner et ramener un peu de sang neuf à son onze en donnant du temps de jeu à Gonçalo Ramos et à sa nouvelle recrue « lyonnaise » Bradley Barcola. Sur un service d’Hakimi, Barcola le Gone n’est d’ailleurs pas loin de faire mal à son ex-famille, mais loupe le cadre avant de finalement être signalé hors jeu. On en restera là, et les prochains jours s’annoncent brûlants sur les bords de Rhône.

OL (4-2-3-1) : Lopes – Mata, Diomandé, Caleta-Car, Tagliafico – Tolisso (Lepenant, 80e), Maitland-Niles – Nuamah (Jeffinho, 76e), Caqueret, Cherki (Alvero, 76e) – Kadewere (Mama Baldé, 45e). Entraîneur : Laurent Blanc.

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Lucas Hernandez, Skriniar, Marquinhos, Hakimi – Vitinha, Ugarte (Fabian Ruiz, 76e), Zaïre-Emery (N’Dour, 86e) – Mbappé, Asensio (Ramos, 75e), Dembélé (Barcola, 75e). Entraîneur : Luis Enrique.

