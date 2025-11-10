S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J12
  • OL-PSG (2-3)

Tolisso dézingue encore l’arbitrage... mais propose une solution

EL
Cocoup de gueule.

Ses abonnés sont plutôt habitués à des publications sur les airs des chansons de L’Allemand, rappeur originaire de la région lyonnaise, mais, depuis dimanche soir, Corentin Tolisso a décidé de se servir de son compte Instagram pour charger l’arbitrage de la rencontre entre l’OL et le PSG (2-3).

Une première déclaration estime que les Gones ont « payé très cher le niveau arbitral » depuis le début de la saison et une vidéo illustre le duel litigieux entre Lee Kang-in et Nicolás Tagliafico, d’abord. Puis, ce lundi soir, à froid, le milieu s’est filmé, face caméra, dans une ambiance un peu glauque parce qu’il « était important de s’exprimer sur ce qu’il s’est passé hier et ce qu’il se passe plus généralement depuis le début de la saison en Ligue 1 ».

« Vous n’êtes pas au niveau »

Il réaffirme que Lyon a « été victime d’erreurs d’arbitrage » face au PSG et indique avoir dit à Benoît Bastien, homme en noir du match, après le troisième but parisien : « Je suis désolé, mais en toute honnêteté, vous n’êtes pas au niveau. »

Mais Tolisso ne veut pas seulement défendre son club. Alors qu’il assure que « beaucoup, beaucoup d’équipes ont été victimes d’erreurs d’arbitrage » en championnat, l’international français a tenté de proposer une solution : « J’ai envie de lui dire (à Monsieur Bastien) qu’on se réunisse, qu’on communique et qu’on fasse une réunion avec tous les capitaines de la Ligue 1 avec un dirigeant de chaque club et tous les arbitres et leurs supérieurs pour qu’on puisse dialoguer et échanger parce que pour moi, ce n’est plus possible. »

Y a cher moy que ça aboutisse.

OL-PSG : un but parisien litigieux, mais pas d’erreur manifeste

