La réaction des Bad Gones face à leurs joueurs

À la fin de la déculottée infligée par le PSG à l’OL ce dimanche (1-4), les joueurs lyonnais sont allés faire face à leurs supporters, les Bad Gones, dont le capo s’est adressé directement à eux au micro. La scène est assez lunaire, donnant l’impression de voir des enfants se faire gronder, et le tout a été diffusé par Prime Video : « À vous, l’effectif de l’Olympique Lyonnais 2023-2024, ce message s’adresse à vous, à certains d’entre vous déjà, à ceux qui assument le statut de cadre du vestiaire. Le message est clair, s’il y a des cadres dans ce vestiaire, ils n’ont plus le droit de se taire. Vous portez le maillot de l’Olympique Lyonnais. D’autres avant vous l’ont porté, l’ont glorifié. Vous n’avez pas le droit de le salir. Maintenant que le mercato est terminé, l’effectif est là. On ne demande qu’une seule chose : être à vos côtés. Mais pour cela, il va falloir que vous le méritiez. Ce maillot on l’aime, on le respecte. On demande qu’une autre chose également : chanter vos noms. Les chanter avec amour, pas comme on a chanté celui des petites salopes qui ont quitté notre club ces six derniers mois. On veut chanter vos noms avec respect, avec amour. Parce que l’on sait que vous jouez avec amour. Mais on attend que vous les gars, vous respectiez notre maillot, que vous vous arrachez sur le terrain et que si on doit prendre des pilules, ce soit la tête haute. Allez l’OL. »

Bradley Barcola, Castello Lukeba et Malo Gusto apprécieront.

