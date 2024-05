Dortmund brise les rêves du PSG

Dans un Parc des Princes de gala, Paris n’a pas trouvé la faille pour renverser le Borussia Dortmund. Pire, les Rouge et Bleu se sont fait crucifier par Mats Hummels et voient leurs rêves de finale de Ligue des champions voler en éclats.

Paris Saint-Germain 0-1 Borussia Dortmund

But : Hummels (50e)

Battu par un petit but à Dortmund la semaine passée, le PSG espérait renverser sa demi-finale pour continuer de rêver d’un premier sacre européen, dans la fureur du Parc des Princes. Malheureusement pour les Rouge et Bleu, il n’en a rien été. Très peu inspirés offensivement, Kylian Mbappé et ses partenaires n’auront pas trouvé une seule fois la faille en 180 minutes face au BvB, touchant notamment les montants à quatre nouvelles reprises. Crucifiés en début de seconde période par un but de Mats Hummels sur corner, ils voient leurs rêves européens se briser.

Paris en panne d’inspiration

Dans un vacarme assourdissant, les Parisiens proposent pourtant d’entrée une agressivité rarement vue, tandis que le Parc hurle à s’en percer les tympans au moindre duel, à la moindre touche gagnée. Aligné en pointe par Luis Enrique, Gonçalo Ramos vient toucher un premier centre d’Achraf Hakimi (4e), tandis que Kylian Mbappé envoie une volée directement sur Gregor Kobel (7e). À la bagarre sur chaque ballon, l’avant-centre portugais est l’homme des premières minutes. Quelques instants après avoir réprimandé Lucas Beraldo pour son manque de gnaque, il tente une frappe en pivot qui fuit le cadre (13e).

Si la précision n’est pas au rendez-vous, Paris semble relativement bien entré dans son match. Oui mais voilà : face au bloc allemand, qui ne sort pas sur les centraux rouge et bleu à la relance, la bande de Luis Enrique trouve de moins en moins de solutions au fil des minutes, tout en s’exposant inlassablement à chaque projection des Schwarz-Gelben, bien trop tranquilles à la construction. Ousmane Dembélé catapulte sa frappe directement dans la tribune Auteuil après une belle action initiée par Mbappé (31e), mais l’énorme occasion de ce premier acte est à mettre au crédit des visiteurs. Hummels réussit une intervention admirable dans sa surface et sur le contre, Karim Adeyemi peut filer seul au but, ne trouvant que Gianluigi Donnarumma sur son passage (35e). Tout proche de la correctionnelle, le PSG manque de sauver les apparences juste avant la pause, mais la frappe de Fabián Ruiz déviée par Nico Schlotterbeck file à côté (45e).

Hummels casse l’ambiance

Un petit quart d’heure pour recharger les batteries et Auteuil en remet une petite couche d’un craquage à la reprise. À bout portant, Warren Zaïre-Emery croit célébrer ça, mais les montants ne sont toujours pas du côté de Paris (47e). Et puis, le ciel tombe sur la tête de la capitale. Seul à la réception d’un corner de Julian Brandt, Hummels fait exploser le parcage allemand, pas en reste depuis le début de la soirée (0-1, 50e). Un sacré coup sur la tête des champions de France, qui ne tardent pas à repartir de l’avant. Mais Ramos ne cadre pas (60e), avant de voir Nuno Mendes trouver le quatrième poteau de la double confrontation d’une frappe lointaine (61e). Une question de centimètres toujours défavorables : quand Dembélé croit obtenir un penalty pour un tacle non maîtrisé d’Hummels, la faute a lieu tout juste à l’extérieur de la surface et le coup franc de Marco Asensio est classé sans suites (65e). Un manque de réussite invraisemblable dont Paris ne se relèvera pas malgré une fin de partie à tout tenter. Le temps de trouver deux derniers montants sur une tentative de Mbappé détournée (87e) sur la barre, puis sur un missile de Vitinha également repoussé par l’arrêt de Kobel (88e). Pas programmé pour jouer la gagne cette saison après une refonte de son effectif, le PSG voit son beau parcours prendre fin avec énormément de regrets.

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes – Zaïre-Emery (Lee, 76e), Vitinha, Ruiz (Asensio, 63e) – Dembélé, Ramos (Barcola, 63e), Mbappé. Entraîneur : Luis Enrique.

Dortmund (3-4-3) : Kobel – Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen – Can, Sabitzer – Sancho (Süle, 67e), Brandt (Nmecha, 85e), Adeyemi (Reus, 56e) – Füllkrug. Entraîneur : Edin Terzić.