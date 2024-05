Paris, une finale pour récupérer son trône

« L’attitude, l’engagement et le comportement doivent être à leur maximum, c’est ce que l’on cherche au PSG depuis que je suis ici. Celui qui n’est pas préparé à ça, qui n’est là que quand ça l’intéresse, celui qui a d’autres priorités liées à des intérêts personnels, il ne jouera pas au PSG. » Cet avertissement épicé, signé Luis Enrique, date de mi-mai, à la veille du déplacement à Nice (1-2), soit une quinzaine de jours après le douzième sacre de champion de France du club de la capitale. Depuis ce serrage de vis, le Paris SG a sorti la tête de l’eau après avoir subi trois revers consécutifs, en dominant les Aiglons avant de vaincre Metz à l’extérieur (0-2) sans briller et sans ses cadres, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma ou encore Marquinhos, laissés au repos. À quelques heures de la finale de la Coupe de France, les Parisiens ont-ils les ressources pour faire tomber Lyon de son petit nuage et signer leur premier triplé depuis quatre ans ?

💬 Marquinhos décrit l'état d'esprit du groupe du PSG avant la finale de la Coupe de France face à l'OL La conférence de presse en direct : https://t.co/icnqogyDWR#OLPSG pic.twitter.com/GHYE1lVpRT — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 24, 2024

Happy end pour Mbappé ?

Dans la foulée de la victoire parisienne en terre mosellane, le technicien espagnol en a rajouté une couche : « Cette semaine, on va voir qui est prêt, qui ne l’est pas, qui a le plus envie. » Malgré leurs parties de tennis, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, non convoqués lors des deux dernières sorties parisiennes, font bien partie du groupe pour l’ultime échéance de la saison. Le premier, assuré de disputer cette rencontre, dixit son entraîneur, jouera son dernier match sous le maillot du PSG. Une occasion en or pour lui de finir sur une bonne note son aventure et d’effacer la fête contrastée au Parc des Princes.

Pour cela, le Bondynois, dont la soirée d’adieu s’est tenue lundi dans un restaurant italien, et ses coéquipiers devront, pour la troisième fois cette saison, dominer l’Olympique lyonnais. Contrairement aux deux dernières confrontations, où le PSG avait claqué 4 buts dès la première mi-temps, cela s’annonce bien moins simple ce samedi. Les Rhodaniens marchent sur l’eau depuis l’arrivée de leur entraîneur Pierre Sage, déjà assuré de garder son poste pour la saison prochaine. Pour preuve, les Gones ont remporté 20 des 27 matchs depuis sa prise de fonction, permettant à l’OL, encore lanterne rouge fin janvier, de se qualifier pour la Ligue Europa Conférence en terminant sixième de la Ligue 1. Ce soulagement ne risque pas pour autant de les démotiver avant cette finale, puisque Lyon n’a plus décroché le moindre trophée depuis 2012. Luis Enrique, rassuré par l’implication de ses joueurs, a été dithyrambique envers le club rhodanien en conférence de presse vendredi : « Je crois que depuis l’arrivée de Pierre Sage, tout a changé. Ses statistiques sont incroyables, il a renversé une situation difficile et il a un effectif incroyable. Je pense que cette équipe pourra jouer le titre avec nous l’année prochaine et il faudra s’en méfier demain. »

– « Est-ce que Kylian Mbappé va jouer demain face à Lyon ? » Luis Enrique : « Bien-sûr »#OLPSG pic.twitter.com/9WZGSTPUpy — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 24, 2024

Un trophée en guise de consolation

Pour la douzième saison consécutive, le Paris SG n’est pas parvenu à remplir son objectif principal : glaner la Ligue des champions. La déception après la demi-finale retour face à Dortmund a été (très) difficile à digérer pour les Parisiens, du propre aveu de Luis Enrique, mais cette finale doit permettre à Paris, battu à trois reprises lors de ses six derniers matchs toutes compétitions confondues, de bien conclure cette saison en retrouvant leur hégémonie dans cette Coupe de France, que le PSG n’a pas remportée depuis 2021, comme l’a pointé le capitaine Marquinhos, qui pourrait devenir en cas de victoire le seul recordman de sacres en Coupe de France (7) : « C’est une compétition très importante, très spéciale. Ça fait quelques années que l’on ne la gagne pas, ce qui prouve à quel point elle est difficile. »

C’est une compétition très importante, très spéciale. Ça fait quelques années que l’on ne la gagne pas, ce qui prouve à quel point elle est difficile. Marquinhos

À quelques heures de la 53e et dernière rencontre du club parisien dans cet exercice 2023-2024, Luis Enrique a été interrogé sur sa première saison à la tête de l’équipe parisienne : « Avant la fin du dernier match, il n’y aura aucun bilan d’aucun type. Je m’avance et je vous dis que je ne ferai pas le bilan de la saison demain non plus, ce n’est pas à moi de faire ça, c’est à vous ou au club, mais je dors sur mes deux oreilles. » Pour la première fois depuis 1915, le bouquet final se jouera hors de l’Île-de-France, au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d’Ascq. Si certains jugent que cette victoire finale à l’extérieur est secondaire, ce n’est pas du tout l’avis de « Lucho » : « Cette compétition est un objectif prioritaire du club. Ce serait idéal d’accompagner les deux titres que l’on a avec cette Coupe de France pour clore cette saison. » Pour ça, il faudra avoir une faim de lion.