Euro U17 : les Bleuets éliminés dès la phase de groupes malgré deux victoires en trois matchs

Scénario cauchemar pour les Bleuets.

Largement défaits pour leur entrée en lice de l’Euro face à l’Angleterre (0-4), avant une reprise en main contre l’Espagne (1-0), les Bleuets ont connu des émotions partagées ce lundi soir. Les protégés de José Alcocer ont fait leur part du boulot en battant le Portugal (1-2), grâce à des réalisations des deux Enzo, Sternal et Molebe. Mais cela n’a pas suffi pour leur garantir un billet pour les quarts de finale, puisque le Portugal et l’Angleterre ont également terminé à six points, mais avec une meilleure différence de buts, l’Angleterre s’étant dans le même temps imposée face à l’Espagne (3-1).

Dommage que le principe du meilleur troisième ne soit en vigueur qu’à l’Euro des grands.