Renato Sanches, Colin Dagba et Juan Bernat s’entraînent à part dans le groupe du PSG

Le loft est déjà bien rempli. Les joueurs du Paris Saint-Germain ont retrouvé leur centre d’entraînement de Poissy ce lundi avec des tests physiques. Mais l’effectif de Luis Enrique ne s’entraîne pas au complet. Outre les internationaux encore en vacances, certains joueurs ont en effet été informés qu’ils ne font pas partie des plans de Luis Enrique pour cette saison, annonce Le Parisien ce mercredi, jour du premier entraînement collectif du PSG. Le conseiller sportif Luis Campos les a reçus pour leur indiquer qu’ils devaient trouver un autre club et qu’ils ne prendront pas part à la préparation de l’équipe principale.

Huit joueurs sont concernés. Le milieu portugais Renato Sanches, prêté à l’AS Rome la saison dernière, ainsi que les latéraux Juan Bernat et Colin Dagba font partie de cette liste, en plus des jeunes Ismaël Gharbi, Ilyes Housni, Noha Lemina, Vitmoj Muntu wa Mungu et Louis Mouquet. Toujours selon Le Parisien, tous ces joueurs devraient s’entraîner ensemble dans un groupe à part, isolé de l’effectif professionnel et de la réserve.

