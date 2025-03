L’émouvante vidéo de la sélection palestinienne pour annoncer sa liste

Même dans les pires contextes, le football est porteur de messages.

Ce week-end, la sélection palestinienne a annoncé la liste de ses joueurs qui joueront deux matchs de qualification de la zone Asie pour la Coupe du monde 2026. Dans ce clip diffusé sur Instagram, sans aucun mot et avec une musique en fond, on aperçoit des enfants qui ramassent le portrait des 26 joueurs retenus par le sélectionneur Ehab Abu Jazar, dans des rues palestiniennes meurtries par les affrontements, entre ruines et décombres.

Comme ce fut le cas lors des précédents rassemblements, la Palestine jouera ses matchs à Amman, en Jordanie. Elle y affrontera justement ce pays hôte le 25 mars, puis l’Irak dans le cadre du troisième tour qualificatif pour le Mondial 2026, où les Palestiniens occupent la dernière place du groupe B avec trois nuls pour autant de défaites.

La sélection palestinienne reste tout de même sur un très bon match nul en novembre dernier face à la Corée du Sud de Heung-min Son et Lee Kang-in, obtenu sur le score de 1-1.

Faites du foot, pas la guerre.

Imbroglio autour du match Palestine-Irak