La fédération ouzbèke offre un gros bolide à Abdukodir Khusanov

De retour en Ouzbékistan pour retrouver sa sélection et affronter le Kirghizistan puis l’Iran en qualifications pour le Mondial 2026, Abdukodir Khusanov a reçu un joli cadeau.

Un véhicule d’une valeur de 350 000 euros

Ulugbek Asanbayev, responsable du football ouzbek d’origine kazakh, a été filmé ce lundi en train d’offrir une Mercedes Classe G d’une valeur de 350 000 euros au défenseur de Manchester City. Une somme plus de trois fois supérieure à celle déboursée par le RC Lens pour le recruter en Biélorussie il y a un an et demi.

Dans une vidéo au format portrait façon GMK, Khusanov semble assez dépassé par l’accueil réservé par sa fédération. Gros plans du jeune défenseur devant un imposant bolide noir mat, présentation du véhicule… La timidité presque maladive du dernier chouchou de Pep Guardiola ne l’empêche pas d’impressionner les copains de son pays natal : une fois le bolide en route, le défenseur ne s’est pas gêné pour faire ronfler le moteur et taper une accélération.

🇰🇿Kazakh football official Ulugbek Asonboev gifted Mercedes-Benz G-class to Manchester City defender Abdukodir Khusanov 🇺🇿 pic.twitter.com/2SxWgm91iZ — Jalol Akhmedov🇺🇿 (@JalolAkhmedov) March 17, 2025

Un dispositif spécial Khusanov pour le match en Iran

Khusanov fera également l’objet d’un traitement un peu particulier pour le déplacement en Iran. Selon l’influent blogueur ouzbek Abdurahman Fazilov, dans des propos relayés par le site ouzbek Stadion, Manchester City enverra directement un avion pour acheminer son défenseur de Téhéran à Manchester. De quoi mesurer l’ampleur du personnage en Ouzbékistan, propulsé en idole depuis son transfert chez les Citizens.

Pratique pour ramener le bolide à bon port.

