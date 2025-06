L’Ouzbékistan se qualifie pour la première Coupe du monde de son histoire

Une journée gravée dans les livres d’histoire.

Les 48 billets pour la prochaine Coupe du monde en Amérique du Nord continuent d’être distribués. Ce jeudi soir, c’est l’Ouzbékistan qui s’est qualifié pour le tournoi, une grande première pour un pays indépendant depuis la chute de l’URSS, en 1991. Les Loups blancs n’avaient besoin que d’un nul face aux Émirats arabes unis pour s’offrir cet immense bonheur. Mission accomplie avec un score nul et vierge (0-0) obtenu par Abdukodir Khusanov, Eldor Shomurodov et leurs coéquipiers, malgré la domination des locaux à Abou Dhabi.

Dans ce groupe A du troisième tour de qualifications de la zone Asie, l’Iran était déjà assuré de faire le voyage jusqu’aux États-Unis, au Mexique et au Canada dans un an. La deuxième place revient donc à l’Ouzbékistan, qui conserve ses quatre points d’avance sur son adversaire du jour, alors qu’il ne reste plus qu’une journée à disputer. Une victoire pour un pays où le football prend une place grandissante, également permise par le passage à 48 équipes et donc l’augmentation du nombre de qualifiés en Asie (huit ou neuf selon les barrages contre quatre ou cinq auparavant).

Merci qui ? Merci Gianni.