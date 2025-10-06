S’abonner au mag
  • International
  • Ouzbékistan

Fabio Cannavaro est le nouveau sélectionneur de l’Ouzbékistan

Un choix aussi étonnant l’identité du Ballon d’or 2006.

La sélection ouzbèque a officialisé ce lundi, l’arrivée de son nouveau sélectionneur Fabio Cannavaro, succédant à Timur Kapadze. Une officialisation qui tombe au lendemain de l’anniversaire du sélectionneur qui a qualifié le pays d’Asie centrale pour sa première Coupe du monde et qui avait lui-même établi sa liste de 27 joueurs pour le prochain rassemblement.

Le défi d’une nation entière

Libre de tout contrat depuis son départ du Dinamo Zagreb en avril dernier, l’ancien défenseur italien prend la tête d’une sélection pour la deuxième fois de sa carrière, après la Chine en 2019. Après être passé sur le banc de sept clubs depuis 2014 dont Al-Nassr, Benevento et l’Udinese, l’ancien Madrilène n’aura tenu que 51 matchs en tant qu’entraîneur de ces équipes en y ajoutant le Dinamo Zagreb. Le nouveau sélectionneur de l’Ouzbékistan prend donc ses fonctions à trois jours d’affronter le Koweït, puis l’Uruguay le lundi 13 octobre en Malaisie.

Au moins, un Italien est assuré de participer au Mondial.

Le gros cadeau du président de l’Ouzbékistan à son équipe nationale

