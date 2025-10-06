Lautaro Rivero, la belle histoire du petit nouveau de la sélection argentine

Rien que ça.

Il vendait des alfajores, une petite pâtisserie originaire d’Amérique latine, sur les trottoirs de Buenos Aires, et il devrait fouler les pelouses avec le maillot albiceleste sur le dos. Lautaro Rivero, 21 ans, ancien vendeur de rue, est la surprise de Lionel Scaloni pour les amicaux contre le Venezuela et Porto Rico.

Même s’il ne s’agit que de matchs amicaux, le jeune défenseur pourra désormais s’asseoir à côté de Lionel Messi pour déguster des alfajores ensemble. Rivero incarne le foot comme on l’aime, brut et poétique.

Just two years ago, Lautaro Rivero was selling alfajores at traffic lights to support his family, now he’s been called up to the Argentina national team. What a story. pic.twitter.com/GBIe6jiFQw — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) October 3, 2025

De la rue à l’Albiceleste

Né dans une famille modeste, Rivero a grandi entouré de cinq frères et sœurs. À 14 ans, River Plate le repère, mais le chemin reste sinueux. Entre coups durs, prêts à Central Córdoba et matchs de Copa Libertadores, Rivero forge son caractère. Désormais, chaque tacle, chaque sortie aérienne, chaque minute jouée est une revanche sur les années passées à vendre pour faire vivre les siens.

Dans une récente interview télévisée en Argentine, Rivero raconte cette vie d’avant : « Je vendais aussi des fleurs, des cahiers au marché central, à La Salada… C’était pendant toutes mes vacances, quand les entraînements de River et des équipes jeunes étaient finis. Je passais tout mon temps à vendre pour aider ma famille. Mon rêve, c’était de débuter avec River, de jouer avec eux. Et maintenant, j’y suis parvenu grâce à une opportunité, et mon objectif reste le même : réussir à River. »

Aujourd’hui, Rivero est allé encore plus loin en rejoignant la sélection nationale, prêt à écrire un nouveau chapitre.

