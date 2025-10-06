João Neves libéré par le Portugal pour la trêve internationale

Le Portugal a gagné une lettre de remerciements du PSG.

Convoqué par la Seleção pour la trêve internationale d’octobre, João Neves était dans le même temps forfait pour affronter le LOSC avec le PSG ce week-end (1-1). Pas de panique, le milieu parisien ne va finalement pas se rendre en sélection.

Il a été remplacé par Nuno Tavares, comme l’a annoncé la sélection portugaise dans un communiqué : « L’arrière gauche de 25 ans, qui représente la Lazio, revient en équipe nationale et prend la place de Joao Neves, qui a été libéré. »

𝗠𝗔́𝗚𝗜𝗖𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗜𝗦𝗜𝗘𝗡𝗦𝗘 🧙 João Neves encantou com um hat-trick na vitória do PSG 💫😎 #FazHistória | #Ligue1 pic.twitter.com/9IDli2QIoR — Portugal (@selecaoportugal) August 30, 2025

Contrairement à la dernière trêve internationale, où le staff médical de l’équipe de France ne s’était pas entendu avec celui du PSG au sujet d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué, le board médical portugais a travaillé en étroite collaboration avec celui du club de la capitale. « Le Département Sante et Performance de la FPF, en lien avec le service médical du PSG, a estimé que le milieu de terrain n’est pas physiquement apte à participer aux matchs de l’équipe nationale », conclut la fédération portugaise.

Attention quand même à Nuno Mendes.

