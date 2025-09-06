David Carreira : « Le Portugal ne gagnera pas la Coupe du monde 2026 »

Avant d’enchaîner les concerts, comme au Grand Rex de Paris en février 2026, David Careira a foulé les pelouses du centre de formation du Sporting. Proche de Cristiano Ronaldo, le chanteur franco-portugais raconte ses souvenirs de la Seleção à l’aube des qualifications à la prochaine Coupe du monde.

En 2015, tu avais dit à So Foot que le Portugal ne gagnerait jamais l’Euro 2016. Tu étais visionnaire n’est-ce pas ?

Non, j’ai dit ça ? Je n’y crois pas. Comment j’ai pu rentrer dans le pays après avoir dit ça. En 2016, c’était inespéré. On a passé toute la compétition à défendre et on a réussi à remporter ce trophée. En tant que franco-portugais, la finale était vraiment spéciale, mais j’étais évidemment pour le Portugal. Je voulais que Cristiano Ronaldo remporte sa compétition avec la sélection.

Alors, ça donnera quoi pour la Coupe du monde 2026 ?

Si on suit la logique, je dois aussi dire que le Portugal ne la gagnera pas. (Rires.)

Dans l’histoire, le Portugal a souvent eu des belles équipes de football grâce aux nombreux talents du pays. Est-ce une anomalie que vous n’ayez jamais gagné de Coupe du monde ?

Je dirai plutôt que l’anomalie, c’est comment un pays de cette taille a réussi à développer autant de grands joueurs, Eusébio, Figo, Costa, Ronaldo, Quaresma… Il ne faut pas oublier qu’on n’est que douze millions. À part ça, j’ai toujours senti qu’on était à rien de remporter un trophée. Dans ma jeunesse, on perd contre la France en 2000 et 2006. À l’Euro 2004 au Portugal, contre la Grèce en finale. Les deux matchs que je n’ai pas vus de la compétition, ce sont les deux rencontres perdues face aux Grecs. Le premier et le dernier.

Grâce à ma carrière dans la musique, j’ai atteint des rêves liés au foot. David Carreira

À cette période-là, tu évoluais en jeune au Sporting quand CR7 gagnait ses galons en équipe première. Quels souvenirs en gardes-tu ?

Mon rêve, c’était de devenir footballeur professionnel depuis tout petit. J’ai toujours aimé la musique, le cinéma et l’art en général, mais le foot était ma priorité. À 14 ans, j’ai rejoint le centre de formation du Sporting, le meilleur au Portugal à l’époque. Quatre ans après, j’ai subi une blessure au genou. À cette période, j’ai passé un casting pour jouer dans une série de school musical populaire au Portugal. C’est à ce moment-là que j’ai switché vers la musique. Ensuite, le football est devenu une passion.

As-tu des petits regrets à propos de ta carrière ?

Non pas vraiment. J’ai réussi à m’en sortir avec la musique. Grâce à ma carrière, j’ai atteint des rêves liés au foot. J’ai rencontré des stars de ce milieu, j’ai produit des clips avec eux. J’ai réalisé l’hymne de la sélection portugaise. Un de mes rêves.

Le fantasque Ricardo Quaresma te suit notamment sur Instagram…

Oui, on se connaît depuis pas mal de temps. Quand il jouait en Turquie au Beşiktaş, il m’avait dit que quand les joueurs ne sont pas payés, ils font exprès de perdre le match. Comme par hasard, le lendemain de la défaite, ils recevaient leurs paies ! (Rires.)

Ton surnom, c’est « le Petit prince de Lisbonne ». Quel joueur portugais mériterait de s’appeler comme ça ?

Nuno Mendes parce qu’il vient du Sporting, toujours mon club de cœur, et que c’est un de mes grands potes. C’est l’un des meilleurs joueurs portugais en activité. Il fait beaucoup de bien au PSG et à la sélection.

Ta famille est aussi proche de Cristiano Ronaldo. Quand est-ce que tu l’as croisé la dernière fois ?

Je dirais il y a 4 ans, quand j’ai réalisé le titre pour l’Euro 2021. Dans le clip, on l’entend lâcher son « SUIII » légendaire. Depuis, on ne s’est pas revus. Il est Al-Nassr et moi au Portugal, donc c’est compliqué de se capter.

<iframe loading="lazy" title="David Carreira x Seleção - Vamos com Tudo ft. Ludmilla, Giulia Be & Preto Show" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/CgIisWW4MJM?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Et alors il est comment, le CR7 ?

J’ai une excellente relation avec lui. Sa sœur est venue à mon anniversaire en juin dernier. Il vit pour le football et ça lui a permis d’avoir autant de succès. Il respire football toute la journée. Cristiano adore aussi aider les autres. Il est notamment un des ambassadeurs de l’association de ma petite sœur décédée en 2020 qui aide les jeunes dans le besoin à atteindre leurs rêves.

Certains trouvent que la présence de Cristiano Ronaldo empêche les autres joueurs de la sélection de prendre leur envol. Qu’est-ce que tu en penses ?

J’aime beaucoup Gonçalo Ramos, Rafael Leão et les autres joueurs de l’attaque, mais Cristiano a encore sa place. À 40 ans, il reste impressionnant. En Ligue des nations 2025, il nous a encore sauvés. À partir du moment où il réalise ce type de performances, les mauvaises langues ne peuvent plus rien dire.

Si je remplis le stade du Sporting, je vais avoir l’impression de me transformer en joueur de foot pendant 90 minutes. David Carreira

Est-ce que tu espères qu’il revienne au Sporting avant sa retraite ?

C’est mon rêve et celui de tous les supporters du club. Je pense qu’il reviendra un jour.

Tu l’attends à l’Estádio José Alvalade XXI ?

Oui surtout que j’ai l’habitude d’aller au stade voir les matchs. Quand le Sporting a gagné le championnat la saison dernière, j’y étais. D’ailleurs, je prépare quelques belles choses avec le Sporting parce que je m’entends très bien avec le président (Frederico Varandas, NDLR).

Tu comptes remplir ce stade un jour pour un concert ?

Absolument. Si je remplis le stade du Sporting, je vais avoir l’impression de me transformer en joueur de foot pendant 90 minutes.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Avant ce possible concert, tu te produis au Grand Rex à Paris le 14 février. Est-ce que le concert va être aussi chaud que le derby Sporting-Benfica ?

Sincèrement, oui. Je vais inviter Ninho comme on a produit un feat cet été.

Une collaboration franco-portugaise digne de Benzema-Ronaldo à l’époque du Real ?

Carrément. Très bonne référence.

Le bel hommage de Rúben Neves à Diogo Jota