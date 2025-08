La fédération portugaise défend Cristiano Ronaldo, absent des obsèques de Jota

Pas touche à Cricri.

Vivement critiqué après avoir été absent lors des obsèques de Diogo Jota le 5 juillet dernier, décédé tragiquement dans un accident de voiture, Cristiano Ronaldo a vu la fédération portugaise voler à son secours. Dans une interview accordée à Expresso, Pedro Proença, président de la Fédération portugaise de football, a clamé que c’était « une immense injustice . »

« Il n’a jamais abandonné cette famille »

« Dès le début, le capitaine était avec nous et était l’une des personnes les plus étroitement liées à la famille de l’équipe nationale, à la propre famille de sang de Jota, a pointé du doigt l’officiel. Il a été l’une des personnes les plus touchées, notamment parce qu’il était un véritable compagnon de Jota. Son absence physique ne signifie rien de plus que cela, car il n’a jamais abandonné cette famille. » Quand il s’est exprimé sur le sujet, le quintuple Ballon d’or avait expliqué qu’il voulait éviter que les caméras soient braquées sur lui alors qu’il ne devait pas être la personne à l’honneur et était conscient que sa présence pouvait gêner le déroulé de la cérémonie. Sur Instagram, le capitaine portugais avait exprimé toute sa tristesse en concluant sur cette phrase : « Je sais que tu seras toujours avec eux (sa famille, NDRL). R.I.P. Diogo et André. Vous allez nous manquer à tous. »

Il y a bien d’autres manières de rendre un bel hommage.

