Cristiano Ronaldo va rencontrer son idole Donald Trump

KM
De la Casa Blanca à la Maison-Blanche.

Vous les auriez déjà imaginés dans la même pièce ? Selon le journaliste américain Jake Traylor, Cristiano Ronaldo est attendu ce mardi à la Maison-Blanche pour rencontrer le président des États-Unis Donald Trump. Le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane sera aussi de la partie lors de cette réunion « mi-football, mi-diplomatique ».

Les appels du pied de CR7 ont marché

Si cette réunion peut se tenir, c’est notamment grâce aux multiples appels de phare de Cristiano Ronaldo envers Trump. Dont la plus récente lors de son interview diffusée la semaine dernière avec le journaliste Piers Morgan, auprès duquel le quintuple Ballon d’or avait fait part de son envie de rencontrer Trump, qu’il « apprécie particulièrement », en affirmant qu’il avait le pouvoir de « changer le monde ».

En juin dernier, l’attaquant d’Al-Nassr avait offert un maillot dédicacé au président américain, avec le message «  Au président Donald Trump. Jouer pour la paix. »

Alors, lequel repartira persuadé d’avoir inspiré l’autre ?

Le score de dingue du Portugal pour aller au Mondial, l’Irlande finalement en barrages

