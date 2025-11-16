S’abonner au mag
Le score de dingue du Portugal pour aller au Mondial, l’Irlande finalement en barrages

   Portugal 9-1 Arménie

Buts : Veiga (7e), Ramos (28e), Neves (30e, 41e et 81e), Fernandes (SP, 45e +3, 52e et SP, 72e) et Conceição (90e+3) // Spertsyan (18e)

L’effet Cristiano Ronaldo !

Après une défaite surprise en Irlande et avec un maillot collector en hommage à Eusébio sur les abdos, le Portugal avait tout intérêt à faire le spectacle contre l’Arménie. Sous une sacrée pluie, sans CR7, suspendu, et pour la première sélection de Carlos Forbs, le Portugal valide son ticket pour le Mondial, 60 ans après sa première participation.

Les Parisiens ont été à la fête avec João Neves qui a confondu l’Arménie et Toulouse. Il marque un triplé alors qu’il n’avait jamais marqué en sélection. Gonçalo Ramos a aussi régalé, alors que Bruno Fernandes y est également allé de son triplé, dont deux penaltys. Eduard Spertsyan avait essayé de fermer les fenêtres pour éviter que le Portugal ne remporte le plus large succès de son histoire. C’était un 9-0, contre le Luxembourg, en 2023. Déjà sans Cristiano Ronaldo.

L’Irlande totalement crazy

En simultané, la Hongrie pensait aller en barrages. Mais l’Irlande l’a renversée… à la 96e minute (3-2). Les Irlandais joueront donc les barrages. Et ils peuvent remercier Troy Parrott, auteur d’un triplé, et déjà en forme contre le Portugal. Son CV est pourtant celui d’un cheval de PMU : Tottenham, Millwall, Ipswich, Milton Keynes, Preston, Excelsior et Alkmaar.

Des Irlandais en Amérique, on a déjà vu ça.

