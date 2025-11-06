Forbs avec les forts

Auteur de deux buts, passeur décisif et donc homme du match lors du spectaculaire 3-3 face au Barça ce mercredi, Carlos Forbs confirme son statut de curiosité du Club Bruges, toujours aussi habile à flairer les talents. Arrivé cet été avec l’étiquette de flop total, l’ailier portugais ne devrait pas faire ses vieux os outre-Quiévrain.

Un master en sciences de la tactique footballistique n’était pas nécessaire pour comprendre que ce FC Barcelone version 2025-2026 souffrait de graves problèmes défensifs. En bon élève, le Club Bruges a en tout cas bossé sérieusement pour exploiter ces failles. Ce mercredi, les Blauw en Zwart ont fait mal aux Catalans presque à chaque fois qu’ils avaient le pied sur le ballon, prenant à trois reprises l’avantage au tableau d’affichage et manquant même de peu de décrocher les trois points dans le temps additionnel (3-3). Si l’éternel Hans Vanaken a une nouvelle fois rayonné dans l’entrejeu, un homme a fait particulièrement mal à la ligne défensive beaucoup trop haute et désorganisée de l’équipe d’Hansi Flick : Carlos Forbs, passeur décisif sur l’ouverture du score puis auteur du premier doublé de sa carrière à l’âge de 21 ans.

21 - Carlos Forbs 🇵🇹 (21a 231d) es el jugador más joven en anotar y asistir en un partido frente al Barcelona en la historia de la @LigadeCampeones, superando el registro de David Beckham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 en Old Trafford en septiembre de 1998 (23a 137d). Centella. pic.twitter.com/tSA3Bo12KW — OptaJose (@OptaJose) November 5, 2025

Ceux qui avaient assisté à la débâcle de l’AS Monaco en Venise du Nord au mois de septembre se souvenaient de cette fusée portugaise, à la carrure de Michael Johnson, pratiquement inarrêtable dans les premiers mètres et qui est en train de déposer sa carte de visite partout en Europe. Les dirigeants brugeois peuvent en tout cas se féliciter : en recrutant Forbs cet été, ils ont une nouvelle fois flairé un très joli coup, malgré les moqueries et les doutes légitimes qui entouraient cet espoir du football lusitanien.

« La plus grosse erreur de l’histoire du Club Bruges »

Celui qui s’est longtemps fait appeler Carlos Borges – avant d’opter pour le nom Forbs, en hommage à sa mère – correspond sur le papier au prototype de la pépite portugaise comme il en existe des centaines d’autres. D’abord repéré sur les terrains du futsal par le Sporting Portugal, le natif de Sintra passe la majeure partie de sa formation à Manchester City, où il affole complètement les compteurs de buts et d’assists avec les équipes de jeunes. Sauf que, comme des centaines d’autres pépites portugaises, Carlos Forbs va dans un premier temps bien se péter la tronche. En 2023, le gaucher est recruté pour 14 millions d’euros par l’Ajax, alors qu’il n’a pas une minute chez les pros dans les jambes – l’œuvre du très controversé Sven Mislintat, ancien directeur sportif des Ajacides, considéré comme l’un des fossoyeurs du club de la capitale ces dernières années. Le long des canaux, Carlos Forbs va couler : seulement trois buts en 38 rencontres, avant d’enchaîner avec un prêt peu fructueux du côté de Wolverhampton la saison dernière (11 matchs, zéro but).

Un flop, une imposture, une Anthony Limbombe : appelez ça comme vous voulez, mais le Portugais va être hautement décrié aux pays des tulipes. Les observateurs du football néerlandais étaient d’ailleurs bien surpris de voir Bruges le débusquer l’été dernier pour six millions d’euros. Une somme qui semblait presque miraculeuse par rapport à la catastrophe industrielle qui s’annonçait. « C’est un coup de maître d’Alex Kroes (le directeur sportif de l’Ajax). Selon des sources proches du dossier, il aurait été aperçu sur la Leidseplein (une place au centre d’Amsterdam) en train de sauter de joie », avait ainsi expliqué Valentijn Driessen, célèbre journaliste néerlandais pour le Telegraaf, qui a maintenu, même après l’excellent match de l’ailier contre Salzbourg lors du troisième tour de qualification de la C1, que « Forbs sera la plus grosse erreur de l’histoire du Club Bruges ».

Un nouveau gros transfert qui s’annonce

Quelques semaines plus tard, on peut d’ores et déjà affirmer que les Néerlandais sont passés à côté de Forbs. Bien sûr, le jeune ailier a montré des défauts lors de ses premiers matchs avec Bruges : encore trop avare en efforts défensifs, il pêche parfois dans les derniers mètres en se montrant trop brouillon ou en faisant de mauvais choix. Mais on est loin, très loin du poulet sans tête qui avait été vendu. Une vitesse folle, un sens du but certain et de jolies combinaisons avec ses différents partenaires d’attaque : face au Barça, Carlos Forbs a probablement réalisé le meilleur match de sa jeune carrière et risque de hanter les rêves d’Eric García et Ronald Araújo pour quelques nuits.

À lui de continuer à se montrer régulier, car s’il parvient à maintenir ce niveau d’explosivité et d’efficacité, le Club Bruges risque encore une fois de frapper un grand coup sur le marché des transferts. Le club flamand s’est fait une spécialité de transformer des paris audacieux en plus-values spectaculaires ces dernières années (Ardon Jashari, Igor Thiago ou encore Antonio Nusa), et Forbs semble bien parti pour devenir le prochain nom de cette liste.

