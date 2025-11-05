Du grabuge à Bruges pour le Barça

Club Bruges 3-3 FC Barcelone

Buts : Tresoldi (6e) et Forbs (17e et 64e) pour les Bleu et Noir // F. Torres (8e), Lamine Yamal (61e) et Tzolis (CSC, 77e) pour les Blaugrana

Quel match !

On ne s’est pas ennuyés devant ce Bruges-FC Barcelone, où les deux équipes se sont livré une vraie bataille de football, sans parvenir à se départager (3-3). Celle-ci a commencé dans l’ivresse d’une ouverture du score belge par Nicolo Tresoldi, s’est poursuivie dans la révélation avec celle de Carlos Forbs, auteur d’un superbe doublé. Plus largement, Bruges a livré une performance collective très aboutie sans pour autant empocher les trois points.

Un CSC pour modérer l’exploit

Peu convaincant sur le terrain, le Barça n’a pas franchement rassuré ce mercredi soir en Flandre. Il est tout de même parvenu à revenir trois fois au score, et à courir derrière un match nul qu’il a finalement obtenu par un CSC malheureux de Christos Tzolis. À l’arrivée, Barcelone reste parmi le train des barragistes (11e) quand Bruges reste en bout de wagon (22e). Pour espérer une qualif’ d’office en huitièmes, les hommes de Hansi Flick devront faire une grosse performance dans vingt jours à Chelsea.

Elle est quand même bien séduisante, cette équipe de Bruges.

