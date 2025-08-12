Fenerbahçe aplatit le Feyenoord Rotterdam, Bruges renverse Salzbourg

Deux matchs complètement fous pour passer en barrages, ce mardi soir !

Lors du troisième tour qualificatif pour la Ligue des champions, Fenerbahçe a d’abord assuré le spectacle contre le Feyenoord Rotterdam : battus 2-1 à l’aller, les hommes de José Mourinho ont renversé ceux de Robin van Persie en marquant cinq buts pour deux encaissés ! Tsuyoshi Watanabe a ainsi inscrit un doublé inutile malgré son ouverture du score à la 41e minute, puisque cinq hommes différents ont marqué dans le camp turc (égalisation d’Archie Brown, pion de Jhon Duran avant la pause, caramel de Fred juste après, réalisation de Youssef En-Nesyri sur la fin et tremblement de filet d’Anderson Talisca dans le temps additionnel).

De son côté, le Club Bruges s’était imposé dans la première manche devant Salzbourg. Sauf qu’à l’occasion de la deuxième, les Autrichiens ont mené… de deux unités, grâce à Jacob Rasmussen et à Edmund Baidoo. Pas de problème pour les Belges, qui se sont complètement rattrapés dans le second acte : Joaquin Seys a remis les deux équipes au même niveau en cumulé à l’heure de jeu, Carlos Forbs Borges a donné l’avantage aux siens à la 83e et Hans Vanaken a enfoncé le clou alors qu’il ne restait qu’une poignée de secondes à disputer. Les autres qualifiés ? Le Celtic Glasgow, Qarabag et Copenhague.

Benfica pour le Special One portugais, maintenant !

Le Feyenoord prend le meilleur sur Fenerbahçe sur la route vers la C1