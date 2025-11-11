S’abonner au mag
Mourinho aurait laissé une énorme facture dans un hôtel en Turquie

Encore un coup du Special One ?

Nommé entraîneur de Benfica après son départ de la Turquie, José Mourinho aurait laissé une grosse ardoise dans la capitale stambouliote. À la tête de Fenerbahçe pendant un peu plus d’un an (entre juillet 2024 et fin août 2025), le Portugais a logé pendant toute la durée de son aventure au Four Seasons, un établissement cinq étoiles. Problème, selon plusieurs sources locales, le Special One serait parti sans régler sa note.

750 000 euros de dette ?

Toujours selon la presse turque, le montant de l’ardoise s’élèverait à 750 000 euros. Toutefois, elle n’a pas eu confirmation de qui devait régler la note entre José Mourinho et son ancien employeur. On en apprend cependant plus sur les repas que commandait l’actuel entraîneur du Benfica, qui avait, d’après ces mêmes sources, un petit faible pour la soupe de poulet, la pizza margherita et les glaces.

Sacré régime.

Le dimanche soir électrique vécu par Marco Asencio lors du derby d’Istanbul

