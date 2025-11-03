Le dimanche soir électrique vécu par Marco Asencio lors du derby d'Istanbul

C’est toujours mieux qu’une droite.

Istanbul, ses mosquées, ses klaxons et ses agressions sur le rectangle vert. Samedi soir, Marco Asensio a goûté à tout ça d’un coup, entre frisson, sueur et projectile volant. Recruté cet été par Fenerbahçe, le Baléare pensait vivre un derby chaud. Il est tombé dans un brasier. Coupable sur l’ouverture du score du Beşiktaş après une perte de balle plein axe, le gaucher a d’abord fait souffler les siens… avant de les réveiller, égalisant juste avant la pause d’une frappe chirurgicale.

🟡🔵 Marco Asensio'nun şık kontrolü ve gol vuruşu! 🌟 İspanyol yıldız, son üç maçta 2 gol 1 asistlik performans sergiledi...#BJKvFB #beINSPORTS pic.twitter.com/pFfhmhPFdv — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) November 3, 2025

Headshot pour les Aigles

Mais le tournant du match s’est joué autant sur la pelouse que dans les tribunes. Sur un corner à la 28e minute, l’ancien Parisien a été touché par des bouteilles venues des gradins adverses. Rien de grave, mais assez pour lui rappeler que, dans ce coin du Bosphore, les rivalités se jettent à la figure sans filtre. « Ça m’a donné encore plus envie de marquer le coup », a-t-il lâché après la rencontre. L’ancien du PSG s’en sort avec une bosse, un but, et un nouveau surnom déjà adopté par Kadiköy : El Matador.

