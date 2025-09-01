Marco Asensio file à Fenerbahçe

Opération dégraissage activée.

Après avoir fait une belle pige à Aston Villa, Marco Asensio va signer à Fenerbahçe. Barré par la concurrence à Paris, le milieu espagnol de 29 ans va donc quitter Paris, après 47 rencontres pour 7 buts et 11 passes décisives (TCC), et découvrir le cinquième club de sa carrière. Selon les informations de Fabrizio Romano, ce sera un transfert sec, et non un prêt. Le montant de ce dernier n’a pas filtré.

Parfait pour se relancer ?

Cantonné au loft à Paris, l’international espagnol a donc trouvé une porte de sortie. Nul doute que ce sont ses performances avec les Villans (21 matchs, 8 buts et 1 passe décisive) qui ont convaincu le club stambouliote de miser sur lui. À Istanbul, Asensio retrouvera son ex-coéquipier Milan Škriniar, définitivement acheté après un prêt de six mois par le vice-champion de la Süper Lig.

À qui le tour ?

