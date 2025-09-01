S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Marco Asensio file à Fenerbahçe

TM
Marco Asensio file à Fenerbahçe

Opération dégraissage activée.

Après avoir fait une belle pige à Aston Villa, Marco Asensio va signer à Fenerbahçe. Barré par la concurrence à Paris, le milieu espagnol de 29 ans va donc quitter Paris, après 47 rencontres pour 7 buts et 11 passes décisives (TCC), et découvrir le cinquième club de sa carrière. Selon les informations de Fabrizio Romano, ce sera un transfert sec, et non un prêt. Le montant de ce dernier n’a pas filtré.

Parfait pour se relancer ?

Cantonné au loft à Paris, l’international espagnol a donc trouvé une porte de sortie. Nul doute que ce sont ses performances avec les Villans (21 matchs, 8 buts et 1 passe décisive) qui ont convaincu le club stambouliote de miser sur lui. À Istanbul, Asensio retrouvera son ex-coéquipier Milan Škriniar, définitivement acheté après un prêt de six mois par le vice-champion de la Süper Lig.

À qui le tour ?

José Mourinho aurait accumulé plus de 100 millions d’euros d’indemnités de licenciement

TM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez Lyon-Marseille (1-0)
Revivez Lyon-Marseille (1-0)

Revivez Lyon-Marseille (1-0)

Revivez Lyon-Marseille (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine