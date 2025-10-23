Un quadra anglais se décide enfin à prendre sa retraite

Le frère Scott.

Après 22 ans passés à collectionner les trophées sans transpirer, Scott Carson, ancien gardien de Liverpool, Aston Villa et Manchester City et sans club depuis juillet, a annoncé sur Instagram qu’il rangeait les gants. « Après un incroyable parcours entre les poteaux, il est temps de raccrocher les gants. Le football m’a tout donné : des souvenirs, des amitiés et des moments que je n’oublierai jamais », a-t-il écrit, avant de remercier tous ceux qui ont croisé sa route, de ses coéquipiers à ses entraîneurs.

11 matchs, 11 trophées, 100 % de réussite

Carson, c’est un peu le Forrest Gump du football anglais : toujours là où il faut, sans qu’on sache vraiment pourquoi. Deux Ligues des champions (Liverpool et Manchester City), quatre championnats d’Angleterre, deux Supercoupes d’Europe et bien plus encore, le tout en seulement 11 matchs disputés pour ces deux clubs. Le gardien de 40 ans s’offre une sortie aussi tranquille que le fut sa carrière.

<iframe loading="lazy" title="Scott Carson - I’M RETIRING..." width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/MTRsbthZrjg?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Bon rassurez-vous, Scott Carson, c’est quand même 534 matchs en pro dont 118 à WBA et 171 à Derby.

