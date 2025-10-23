S’abonner au mag
Crystal Palace s'incline pour sa première européenne à domicile, fête à Gibraltar et en Macédoine du Nord

UL
La Ligue Conférence des surprises.

Gros bonnets de cette compète, Crystal Palace a foiré contre Larnaca (0-1). Pour sa première européenne à Selhurst Park, les Londoniens ont longtemps poussé, mais ni Ismaïla Sarr, ni Yeremy Pino ni Jean-Philippe Mateta n’ont réussi à faire tomber le… troisième du dernier championnat chypriote. À noter aussi le super but du Legia Varsovie, vainqueur du Shakhtar Donetsk (2-1) grâce à un super but de Rafał Augustyniak.

La fête en Macédoine du Nord et à Gibraltar

Les Macédoniens de Shkëndija, eux, doivent faire une belle bringue. Ils ont remporté leur premier matchs de poules en coupe d’Europe contre les Irlandais de Shelbourne, grâce à un but contre leur camp, inscrit dans le temps additionnel (1-0). Même fête, mais pas même score à Gibraltar, où le Lincoln Red Imps a fait tomber Lech Poznań (2-1). C’est la première victoire de l’histoire d’un club de Gibraltar en coupe d’Europe.

Plus tôt dans la soirée, la Fiorentina a continué sa saison cheloue : incapables de gagner en Serie A, les hommes de Stefano Pioli ont remporté leur deuxième match de la saison en coupe d’Europe. Le Rapid Vienne en a fait les frais, perdant lourdement contre le leader de cette C4 (0-3). C’est toujours moins que l’AEK Athènes, qui a claqué un set à Aberdeen (6-0).

Et Breidablik – KuPS ? 0-0, bien sûr.

Une mauvaise nouvelle gâche (un peu) la fête du centenaire de la Fiorentina

