S’abonner au mag
  • C3
  • J3
  • Celta de Vigo-Nice (2-1)

La disette record de Franck Haise en Ligue Europa

TM
La disette record de Franck Haise en Ligue Europa

Encore, ça fait beaucoup là, non ?

Battu par le Celta de Vigo ce jeudi (2-1), l’OGC Nice n’y arrive décidément pas en Ligue Europa. Tout comme Franck Haise, qui devient à la suite de cette rencontre l’entraîneur ayant dirigé le plus de rencontres en Ligue Europa sans jamais s’imposer (13 matchs pour 4 nuls et 9 défaites). Il faut dire que les Niçois n’ont pas été aidés par l’expulsion de leur capitaine Jonathan Clauss à la 38e minute de jeu.

Un calendrier européen costaud

Pour ne rien arranger, l’OGC Nice sera opposé début novembre à Fribourg, 6e de cette Ligue Europa, avant d’aller à Porto (double vainqueur de la compétition) et de recevoir Braga, deuxième, qui a signé trois victoires en autant de rencontres en C3. Les Aiglons, incapables de prendre le moindre point après trois journées comme le RB Salzbourg, Utrecht et les Glasgow Rangers, pointent à la 33e place.

« Rame, rame. Rameurs, ramez. »

Battu par le Celta de Vigo, Nice boit la Galice jusqu'à la lie

TM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

20
Revivez Lyon - Bâle (2-0)
Revivez Lyon - Bâle (2-0)

Revivez Lyon - Bâle (2-0)

Revivez Lyon - Bâle (2-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!