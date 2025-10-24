La disette record de Franck Haise en Ligue Europa

Encore, ça fait beaucoup là, non ?

Battu par le Celta de Vigo ce jeudi (2-1), l’OGC Nice n’y arrive décidément pas en Ligue Europa. Tout comme Franck Haise, qui devient à la suite de cette rencontre l’entraîneur ayant dirigé le plus de rencontres en Ligue Europa sans jamais s’imposer (13 matchs pour 4 nuls et 9 défaites). Il faut dire que les Niçois n’ont pas été aidés par l’expulsion de leur capitaine Jonathan Clauss à la 38e minute de jeu.

Franck Haise est l’entraîneur ayant dirigé le plus de rencontres en Ligue Europa sans jamais s'imposer (13- 4 nuls, 9 défaites). #CeltaNice — Stats Foot (@Statsdufoot) October 23, 2025

Un calendrier européen costaud

Pour ne rien arranger, l’OGC Nice sera opposé début novembre à Fribourg, 6e de cette Ligue Europa, avant d’aller à Porto (double vainqueur de la compétition) et de recevoir Braga, deuxième, qui a signé trois victoires en autant de rencontres en C3. Les Aiglons, incapables de prendre le moindre point après trois journées comme le RB Salzbourg, Utrecht et les Glasgow Rangers, pointent à la 33e place.

« Rame, rame. Rameurs, ramez. »

Battu par le Celta de Vigo, Nice boit la Galice jusqu'à la lie