200e but en carrière pour Dybala, première victoire pour Nottingham, Midtjylland en tête

Éphéméride du jour : Lyon est coleader de la Ligue Europa.

Défait à Dundee ce week-end, à cinq points de Hearts en Premiership écossaise, le Celtic sauve un peu son début de saison galère. L’équipe du Trèfle s’est racheté en renversant Sturm Graz (2-1). Malgré la magnifique réalisation du Slovène Tomi Horvat. Kelechi Iheanacho est sorti sur blessure, mais le Celtic s’est remis à une bonne vieille méthode : les coups de pied arrêtés. Merci à Liam Scales puis Benjamin Nygren. Oh yeah.

D’autres Britanniques étaient en opération rédemption. Grâce à deux pénos, signés Morgan Gibbs-White et Igor Jesus, Nottingham Forest s’est réveillé et a gagne le choc face à Porto (2-0). Les Anglais gagnent pour la deuxième fois de la saison, seulement.

Surprise à Rome, Midtjylland rejoint Lyon en tête

Déjà défaite par Lille à l’Olimpico, la Roma a récidivé contre le Viktoria Plzeň (1-2). Paulo Dybala a quand même inscrit son 200e but en carrière. Heureusement que les Romains ont battu Nice.

GOAAAAAAAAAAL MAGNIFIQUE DE HADJ MOUSSA 🔥🔥🔥pic.twitter.com/HewFVR3Mox — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) October 23, 2025

Le dribble de la soirée est l’œuvre du magnifique Anis Hadj Moussa. Une feinte de centre, un crochet et une frappe, pour permettre au Feyenoord de battre le Panathinaïkos (3-1). Le but de la soirée a été marqué en Serbie, où les Danois de Midtjylland ont déroulé contre le Maccabi Tel-Aviv, notamment grâce à Franculino (3-0). Les Danois rejoignent Braga et Lyon chez les équipes à trois victoires en trois matchs, et passent provisoirement leaders à la différence de buts. Le Dinamo Zagreb a repris Malmö dans le temps additionnel (1-1), alors que Fribourg se place dans le top 5, après sa victoire contre Utrecht (2-0). Les Allemands iront à Nice début novembre.

En ce moment au Danemark, beaucoup de choses volent.

Celtic 2-1 Sturm Graz

Feyenoord 3-1 Panathinaïkos

AS Roma 1-2 Plzeň

Fribourg 2-0 Utrecht

Maccabi Tel-Aviv 0-3 Midtjylland

Malmö 1-1 Dinamo Zagreb

Nottingham Forest 2-0 Porto

Young Boys 3-2 Ludogorets

Strasbourg arrache le nul contre Jagiellonia sur une merveille de Panichelli