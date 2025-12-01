Wesley Fofana, des Blues aux Bleus ?

En forme avec Chelsea depuis son retour de blessure, Wesley Fofana est redevenu le patron de la charnière des Blues. Si son corps ne lui joue pas de tour et que la tête suit, le défenseur de 24 ans pourrait s'ériger en alternative très crédible chez d'autres Bleus. Deux ans et demi qu'il attend ça...

Cela fait très exactement 1188 jours que Wesley Fofana est un joueur de Chelsea. En plus de trois saisons chez les Blues, il en a quasiment raté deux. C’est comme ça : les blessures ne le laisseront jamais tranquille. Un coup le genou, un autre la cuisse, puis l’ischio ou le péroné. Chez le champion du monde des clubs, Wes’ a connu toutes les tuiles : 683 jours d’infirmerie depuis son arrivée dans la capitale, le chiffre fait froid dans le dos. Pourtant, dès qu’il réapparaît, le Français a cette faculté à mettre tout le monde d’accord. Revenu d’une commotion cérébrale à la fin du mois d’octobre, l’international français de 24 ans est reparti au charbon, et Chelsea semble peu à peu retrouver de sa superbe. Si bien que sur les deux derniers matchs, mardi pour la victoire des Blues contre le FC Barcelone et ce dimanche lors du nul contre Arsenal (1-1), Wesley Fofana a montré qu’il était capable de tenir des clients comme Robert Lewandowski, Lamine Yamal ou Bukayo Saka.

🚨 La paire Wesley Fofana ✖️ Trevoh Chalobah c’est : 🎽 4 matchs ❌ 1 buts encaissés 🥅 3 clean sheets 3-0 🆚 FC Barcelone 3-0 🆚 Wolverhampton 1-0 🆚 Tottenham 1-1 🆚 Arsenal Nous tenons notre charnière centrale 💪🏼⚔️ pic.twitter.com/mhslM8ffrF — ChelseaFR (@Chelsea_FR_) November 30, 2025

Mauvaise conduite

Alors, si Chelsea tient le rythme effréné imposé par le leader Arsenal, et perdure en Ligue des champions, il se pourrait que l’on revoie enfin le Franco-Ivoirien chez les Bleus, lui qui n’a plus connu une seule cape internationale depuis… sa première, il y a deux ans et demi, lors d’un Gibraltar-France en qualifications pour l’Euro 2024 (Euro pour lequel il n’a pas été appelé). Présent au rassemblement d’octobre 2024 sans entrer en jeu, appelé pour le suivant mais obligé de déclarer forfait, et lâché par son corps sur les mois suivants, l’ancien joueur de Leicester n’a pas eu l’occasion d’étrenner de nouveau le maillot frappé du coq. Jamais vraiment intégré à l’équation – par la force des choses – Fofana tient aujourd’hui le bon bout. Ce dimanche contre les Gunners, il s’est distingué par un souci constant de relancer court et faire la loi dans les duels. Avec Trevoh Chalobah et lui, Chelsea ne perd pas, et restait même sur trois clean sheets avant de se faire surprendre par l’équipe de Mikel Arteta.

La Coupe du monde n’est plus que dans sept mois, et Didier Deschamps n’a plus que quelques matchs pour éventuellement le sélectionner, et pourquoi pas l’associer à un vieil ami du nom de William Saliba. Anciens compères de défense en jeunes puis en pro à Saint-Étienne, les deux se connaissent par cœur et seraient certainement ravis de pouvoir retrouver leurs automatismes.

Reste désormais à se tenir à carreau en dehors du carré vert, car il y a du boulot. Le natif de Marseille purge actuellement une suspension de permis de plus de trois ans, à cause de son comportement sur la route, terrain sur lequel il n’hésite pas à doubler via la bande d’arrêt d’urgence. Chauffard notoire, il avait accumulé neuf excès de vitesse et a même été condamné à 300 heures de travaux d’intérêt général, rien que ça. Pas sûr que tout ça ne soit nécessaire pour se faire remarquer par Didier Deschamps.

Chelsea's Wesley Fofana, who is already serving two-year ban for eight previous speeding offences, must now complete 300 hours of community service Read the full story ⬇️https://t.co/EuJCURC3N6 pic.twitter.com/tR0TPNT3c1 — Telegraph Football (@TeleFootball) November 1, 2025

Revivez Chelsea - Arsenal (1-1)