Les Bleus au petit trot contre Gibraltar

Gibraltar 0-3 France

Buts : Giroud (3e), Mbappé (45e+2 sp), Mouelhi (78e CSC)

La 92e victoire de l’ère Didier Deschamps ne restera pas dans les annales. Abyssal sur le papier, l’écart entre les vice-champions du monde et Gibraltar ne s’est pas complètement vérifié au tableau d’affichage de l’Estádio do Algarve (0-3). La 201e nation au classement FIFA (sur 211 pays) a défendu sa peau comme elle le pouvait, et les Bleus ont cruellement péché au niveau de l’efficacité. Le sélectionneur soulignera sans doute que sa troupe a maintenu l’étreinte jusqu’au bout et décroché une troisième victoire en trois matchs dans son parcours de qualifications pour l’Euro 2024. C’est à peu près tout ce que l’on retiendra de cette rencontre, avec les grands débuts internationaux de Brice Samba et Wesley Fofana.

Olivier, l’assurance

Les Bleus se sont facilité la vie en marquant sur leur première occasion, par l’intermédiaire d’Olivier Giroud. Kingsley Coman a débordé Ethan Britto et déposé un centre sur le front de son attaquant (0-1, 3e). La 54e réalisation du meilleur buteur tricolore, désormais sur le podium des Français les plus capés, à égalité avec Thierry Henry – 123 sélections. Les joueurs de Deschamps n’ont cependant pas réussi à maintenir ce niveau d’efficacité dans la surface. Les gants de Dayl Coleing ont barré la route de Kingsley Coman (14e), Eduardo Camavinga (29e) et Antoine Griezmann, pas assez tueur sur son pied droit après un une-deux avec Giroud (36e). Aurélien Tchouaméni – qui avait d’abord fracassé l’un des nombreux sièges inoccupés de la tribune adossé au gardien (7e) – a aussi trouvé la barre sur corner (29e).

16 – Olivier Giroud compte 16 buts de la tête en équipe de France, c'est au moins 10 de plus que tout autre joueur au 21e siècle (6 pour Henry). Casque. #GIBFRA pic.twitter.com/lM9fQxCA5B — OptaJean (@OptaJean) June 16, 2023

La pluie de centres, notamment venus du côté droit, n’a pas permis aux Bleus de s’abreuver dans la surface. Giroud a tenté de soigner ses stats, de la tête (13e) ou sur un retourné (19e), mais sans succès. Griezmann (6e) et Mbappé (15e) ont manqué de précision à leur tour, le gros point noir de ce premier acte (18 tirs, 7 cadrés). Il a fallu une main du douanier Roy Chipolina, pris par la patrouille, pour que la France inscrive enfin un deuxième but, Mbappé plaçant sans trembler son penalty dans le petit filet (0-2, 45e+2). Le 39e but international du capitaine des Bleus, aux basques de Michel Platini (41). À quelques centimètres près, l’audacieux Ayoub El Hmidi aurait néanmoins pu égaliser depuis le milieu du terrain en récupérant le ballon dans les pieds de Camavinga pour ensuite lober Brice Samba, tout heureux de voir le ballon atterrir au-dessus de sa cage (34e). Un avertissement sans frais, mais un avertissement quand même de la part d’une équipe qui n’avait frappé qu’une fois en 180 minutes contre la Grèce (0-3) et les Pays-Bas (3-0).

Open barre

La physionomie est restée identique au retour de la pause : en moins d’une minute, le poteau a contrarié Griezmann (cette fois sur son pied gauche) et l’excellent Coleing a enlevé une frappe de Mbappé de la lucarne (52e). Le serial centreur Kingsley Coman a continué ses œuvres, donnant le tournis à Jayce Olivero, mais son ballon a terminé dans les gants du gardien (62e). Christopher Nkunku, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani sont entrés pour pallier le déficit de rythme, de spontanéité et d’imagination des Bleus, avec plus ou moins de réussite. Le Barcelonais a lancé Mbappé en profondeur, et le centre du capitaine a été mis au fond par Aymen Mouelhi (0-3, 78e). Dembélé a également sollicité le portier (82e), mais a manqué de justesse sur la plupart de ses centres. Tchouaméni a placé un nouveau coup de tête sur la transversale (89e), avant qu’Axel Disasi ne l’imite sur corner (90e). L’efficacité sera à travailler pour les vice-champions du monde, qui n’en restent pas moins les patrons du groupe B avant de recevoir leur dauphin, la Grèce, lundi au Stade de France. La dernière échéance avant des vacances que tout le monde attend avec impatience.

Gibraltar (5-4-1) : Coleing – Sergeant, Chipolina, Lopes, Olivero, Britto – Hartman (Annesley, 60e), Pozo (Chipolina, 84e), Ronan (Wiseman, 72e), Casciaro – El Hmidi (Mouelhi, 60e). Sélectionneur : Julio Ribas.

France (4-3-3) : Samba – Pavard, Konaté (Disasi, 84e), Fofana, Hernandez – Griezmann (Nkunku, 66e), Tchouaméni, Camavinga (Fofana, 79e) – Coman (Dembélé, 66e), Giroud (Kolo Muani, 66e), Mbappé. Sélectionneur : Didier Deschamps.

Revivez la victoire de la France contre Gibraltar