Kylian Mbappé : « On voulait rester dans l’histoire »

Pour l’éternité.

L’équipe de France a signé la plus large victoire de son histoire ce samedi, au détriment de Gibraltar (14-0). Un récital qui assure aussi aux Bleus un statut de tête de série pour le tirage au sort de l’Euro, le 2 décembre. Auteur d’un triplé, dont « une belle pénalité » de 44 mètres, Kylian Mbappé a tenu à souligner la performance collective de son équipe sur TF1 : « C’est super. On avait l’objectif de battre ce record, le coach nous avait dit qu’il y avait quelque chose à aller chercher. C’est pour ça qu’on a eu ce sérieux tout au long du match. On voulait encore plus, on voulait rester dans l’histoire, et on l’a fait collectivement. Il n’y a pas plus beau. (…) Il y a eu beaucoup de grandes équipes en équipe de France. Battre ce record, c’est quelque chose de spécial, peu importe l’adversaire. »

Le capitaine des Bleus en a profité pour dépasser Antoine Griezmann au nombre de buts en équipe de France, et pour franchir la barre des 300 réalisations depuis le début de sa carrière. « C’est une nouvelle étape pour moi, mais ça passe au second plan, a-t-il commenté. J’ai toujours voulu marquer l’histoire de mon sport. Il y a des joueurs qui ont mis 800 buts, d’autres 850. À côté, 300, c’est ridicule. C’est une étape pour moi, je veux continuer à être décisif pour mon équipe nationale et mon club. »

Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus foooooort !