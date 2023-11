Les notes des Bleus

Warren Zaïre-Emery

On ne sait pas ce qui est le plus impressionnant. Que WZE marque, à 17 ans, pour sa première sélection. Ou le fait que Lee Casciaro, titulaire ce soir, comptait déjà quatre titres de champion de Gibraltar, trois Coupes de Gibraltar, trois Supercoupes de Gibraltar, et cinq Coupes de la Ligue gibraltarienne, avant même que le Parisien ne voie le jour. Remplacé par Youssouf Fofana (19e, voir ci-dessous).