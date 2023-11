Didier Deschamps : « On n’ira pas en Grèce pour faire de la balade »

Plus, plus, un petit peu plus, un peu plus.

« Quatorze, c’est pas mal. » Didier Deschamps avait le sourire au micro de TF1, quelques minutes après la victoire historique des Bleus sur Gibraltar (14-0). Jamais l’équipe de France ne s’était imposée par un tel écart. Heureux de la prestation de ses joueurs, le Bayonnais s’est également félicité de la conséquence de ce succès : les Bleus seront têtes de série lors du tirage de l’Euro, le 2 décembre. « On l’a vu au dernier Euro, quand on se retrouve avec l’Allemagne et le Portugal, ça oblige à laisser des plumes dans les matchs de poules », note-t-il alors qu’en 2021, la France avait été placée dans le chapeau 2.

« C’est aussi se fixer des objectifs supérieurs, ne pas se contenter de ce qu’on a, poursuit-il. Ces joueurs sont compétiteurs, ils ont envie de ça. On n’ira pas en Grèce (mardi) pour faire de la balade ou de la visite. On peut rester invaincus sur ces matchs de qualifs, ce sera un nouvel objectif. C’est une soirée parfaite pour nous, mise à part la blessure de Warren (Zaïre-Emery). » Le milieu de terrain souffre d’une « bonne grosse entorse » dixit son sélectionneur.

