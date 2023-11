La drôle de soirée de Warren Zaïre-Emery contre Gibraltar

Un quart d’heure et puis s’en va.

Warren Zaïre-Emery a vécu une première contrastée ce samedi sous le maillot de l’équipe de France. Titulaire à l’Allianz Riviera de Nice pour défier Gibraltar, le milieu de terrain du PSG est devenu le plus jeune joueur à porter le maillot des Bleus depuis 1914. Loin de s’en contenter, il a marqué son premier but international dès la 16e minute de jeu, en coupant un centre de Kingsley Coman. De quoi affoler à nouveau les indicateurs de précocité en devenant le plus jeune buteur de l’histoire de la France depuis 1914, là encore. La soirée a néanmoins tourné court puisque sur l’action, la cheville de WZE a été la victime d’un tacle très en retard d’Ethan Santos. Le joueur de Gibraltar a écopé d’un carton rouge, et Zaïre-Emery a dû quitter la pelouse, remplacé par Youssouf Fofana.

Luis Enrique se ronge déjà les ongles.