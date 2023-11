En direct : France-Gibraltar (3-0)

La compo de Gibraltar, pour les spécialistes.

Here is your 🇬🇮 Starting XI that takes on France 🇫🇷 at the Allianz Riviera in tonight’s @EURO2024 qualifier ⚽️

Watch the action live on @GBCTVGibraltar 🎥 pic.twitter.com/TuLNwf1zHe

— Gibraltar FA (@GibraltarFA) November 18, 2023