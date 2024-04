Habib Beye sur son avenir : « Je me pose la question de savoir si ce n’est pas le moment »

Quelle surprise ! 2.0

Invité de l’émission « Génération After » de RMC, Habib Beye, l’entraîneur du Red Star, qui a fêté vendredi dernier sa montée en Ligue 2 malgré son revers face à Dijon (0-2), a évoqué son avenir. En poste depuis trois saisons, l’ancien défenseur, en fin de contrat, pourrait quitter le navire après de bons et loyaux services (50v 23n 25d).

« Pour l’instant, je n’ai pris aucune décision. J’ai des ambitions pour entraîner au plus haut niveau et quand on voit les clubs qui m’ont sollicité, je me pose la question de savoir si ce n’est pas le moment », a posé Beye avant de poursuivre sur l’éventualité de coacher un jour l’OM. « On a l’impression que l’histoire doit nous amener à un remariage mais en fait personne ne sait si ça arrivera. La réalité, c’est que c’est un club exceptionnel, passionnant, excitant mais par contre il faut être prêt pour un club comme ça […] Je pense qu’il est impossible de dire non comme un club comme celui-ci. »

Un énorme appel du pied.