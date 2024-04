National : le Red Star s’incline, mais officialise sa montée en Ligue 2

Revoilà Florian Raspentino !

Auteur de sept réalisations cette saison (dont cinq depuis le mois de mars), l’ancien Marseillais de 34 ans en a ajouté une huitième ce vendredi soir lors de la 30e journée de National : après avoir vu ses partenaires Lucas Calodat (volée maîtrisée) et Léo Fichten (frappe à l’entrée de la surface) trouver le chemin des filets en faveur de GOAL (quatorzième), l’ex de Bastia a lui aussi emprunté la même voie pour assurer une victoire facile aux siens contre Marignane-Gignac (quinzième) dès la première mi-temps d’un duel important pour le maintien. Dans cette lutte contre la relégation, Nîmes a fait une très belle affaire en s’imposant à Orléans (dixième) : grâce à un penalty transformé avant même le quart d’heure de jeu, Orphé Mbina permet aux Crocodiles de monter en treizième position du championnat. Avranches signe également une jolie opération puisqu’avec son succès sur Châteauroux (onzième) sur la plus courte des marges (but d’Alan Kerouedan, qui a facilement effacé le gardien adverse pour faire mouche), les Normands s’emparent de la seizième place à deux longueurs de la précédente.

De son côté, Cholet (lanterne rouge) a évité le pire à Martigues (troisième) : Nathan Monzango a répondu à l’ouverture du score d’Abdoul Diawara, et un CSC de Milan Robin (qui jouait il y a peu à… Cholet) a sauvé les locaux malgré le pion d’Alain Ipiélé. En haut du classement, la nouvelle de la soirée a bien eu lieu : le Red Star (leader) est tombé contre Dijon (sixième) sur des goals de Zoran Moco (tête sur corner) puis Cyriaque Irié (en renard des surfaces), son premier revers de la saison à domicile… mais n’a pas à attendre pour officialiser sa montée en Ligue 2 (contrairement à son titre), une première depuis cinq ans, en raison de la contre-performance de Martigues. Pendant ce temps, Nancy (quatrième) s’est (un peu) rapproché du podium en allant battre Rouen (septième) : Abdelali Ouadah a fait trembler les filets au bout de quatre minutes, mais les Lorrains se sont ensuite révoltés et ont tout renversé (par l’intermédiaire de Josselin Gromat, Lamine Cissé et Derek Mazou-Sacko) même si Abdeljalil Sahloune a frappé le dernier sur péno. Quant à Versailles (huitième), Jordan Mendes Correia lui a donné trois unités de manière peu académique et donc fait pleurer Épinal (avant-dernier). Enfin, Le Mans (cinquième) et Villefranche Beaujolais (douzième) se sont séparés sur un nul avec des caramels de Jeffrey Quarshie et Maxime Blanc.

Aucun 0-0, c’est à noter !

Zoran Christophe Moco retarde la montée du Red Star FC Suivez le match en direct sur https://t.co/xUfX5btFzv #NationalFFF#FFFTV pic.twitter.com/omFbys5AFL — Championnat National (@NationalFFF) April 19, 2024

Orléans 0-1 Nîmes

But : Mbina (12e, SP)

Épinal 0-1 Versailles

But : Mendes (11e)

Avranches 1-0 Châteauroux

But : Kérouédan (57e)

GOAL 3-0 Marignane-Gignac

Buts : Calodat (20e), Fichten (24e) et Raspentino (45e+1)

Le Mans 1-1 Villefranche Beaujolais

Buts : Quarshie (23e) pour Le Mans // Blanc (32e) pour Villefranche Beaujolais

Red Star 0-2 Dijon

Buts : Moco (19e) et Irié (50e)

Martigues 2-2 Cholet

Buts : Diawara (5e) et Ipiele (21e) pour Martigues // Monzango (17e) et Robin CSC (61e) pour Cholet

Rouen 2-3 Nancy

Buts : Ouadah (4e) et Sahloune (87e, SP) pour Rouen // Gromat (32e), Cissé (45e+1) et Mazou-Sacko (64e) pour Nancy