La Berrichonne de Châteauroux se maintient en National 1

La Berri dans Meurs un autre jour.

La Berrichonne de Châteauroux a annoncé ce jeudi que la cour d’appel de la DNCG a confirmé le maintien du club en National 1. Le 26 juin dernier, la DNCG avait décidé de rétrograder administrativement le club en National 2 à cause de sa situation financière, à la suite de quoi la Berri avait fait appel. Ce délai a permis à Châteauroux de répondre aux attentes du gendarme financier du football français, et de finalement retrouver de la stabilité après des mois de galères.

📝 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹 — La Berrichonne de Châteauroux (@LaBerrichonne) July 11, 2024

Après le passage discret d’un groupe saoudien à la tête du club, la Berri a été reprise en novembre dernier par Benjamin Gufflet, président du club de rugby de l’US Dax, qui a eu la lourde tâche de remettre de l’ordre dans les finances de Châteauroux. Soulagé par le verdict de la DNCG, Gufflet savoure : « Après 6 mois de restructuration et d’efforts financiers et humains considérables, c’est une excellente nouvelle pour le club, ses supporters et l’ensemble de la ville de Châteauroux. Cette décision nous permet de tourner la page et de nous concentrer pleinement sur l’avenir. » En parlant d’avenir, Sud-Ouest a d’ailleurs révélé ce vendredi matin que les anciens Girondins Patrice Lair et Jaroslav Plašil, respectivement ancien entraîneur de l’équipe féminine et ex-adjoint de Bordeaux, sont sur le point de rejoindre le banc berrichon pour pallier le départ d’Antoine Sibierski la semaine dernière.

La Berri renaît, le Berry sauvé.

