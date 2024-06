La Berrichonne fait appel après sa rétrogradation en N2

La Berrichonne de Châteauroux plie mais ne veut pas rompre.

Après s’être réunie ce mercredi, la DNCG a confirmé sa décision prise en janvier de rétrograder administrativement, en National 2, l’équipe qui vient de se classer 12e de N1. Dans la foulée, le club a publié un communiqué : « La Berrichonne de Châteauroux fait appel ce jour de cette décision et sera à nouveau auditionnée très prochainement par la commission d’appel de la DNCG », peut-on lire.

📝 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹 — La Berrichonne de Châteauroux (@LaBerrichonne) June 26, 2024

Le finaliste de la Coupe de France 2004 assure pourtant avoir présenté « toutes les garanties financières pour équilibrer les comptes », mettant en avant les apports financiers de ses partenaires, dont son actionnaire majoritaire. « L’ensemble de l’équipe dirigeante anticipait malgré tout cette exigence et a d’ores et déjà engagé des actions concrètes pour répondre aux attentes de la DNCG dans les délais impartis », précise le club. Il y a un an, la Berri avait déjà été rétrogradée administrativement en quatrième division, avant de voir la décision annulée par la commission d’appel de la DNCG.

Mais ne dit-on pas qu’un miracle ne se produit jamais deux fois ?

Antoine Sibierski entraînera la Berrichonne de Châteauroux la saison prochaine