Cris rappelé à l’ordre par la FFF

Toujours dans la sauce.

À la suite de la polémique provoquée par sa causerie douteuse avant une rencontre face à QRM, et malgré ses excuses publiques, Cris, l’entraîneur de Châteauroux, a été rappelé à l’ordre ce jeudi par le conseil national d’éthique et de déontologie de la FFF. Dans un communiqué, l’instance juge que « de tels propos heurtent incontestablement les valeurs consacrées par la Charte de l’éthique du football », avant de rappeler aux clubs de « contrôler plus strictement les contenus qu’ils diffusent sur les réseaux sociaux ». Cependant, l’ancien défenseur de Lyon n’a pas été suspendu pour ce discours. Pour rappel, le club de Châteauroux, du moins le community manager, a délibérément choisi de rendre cette séquence publique. Lunaire.

Le Conseil National d'Éthique et de Déontologie a publié ce jeudi 20 février le communiqué suivant 👇https://t.co/s3Zu8TnEbp — FFF (@FFF) February 20, 2025

Pas toujours inspirés, les coachs.

