Face à la gronde des joueurs, le coach de Châteauroux claque la porte

Le pompon sur la Berrichonne.

Sauvé de peu la saison passée, Châteauroux continue de traîner sa peine en National. Le club castelroussin est lanterne rouge du championnat avec six points en huit matchs. Et il n’a plus d’entraîneur. D’après La Nouvelle République, Patrice Lair a jeté l’éponge ce lundi alors que « les joueurs se seraient concertés tout le week-end et auraient manifesté leur opposition avec Patrice Lair et ses méthodes ».

Les joueurs n’ont pas eu d’entraînement ce lundi, à deux jours de leur déplacement sur la pelouse de Versailles. Selon France Bleu, « les joueurs auraient exigé une discussion avec Patrice Lair pour faire part de leur mécontentement sur le management ». L’ancien coach des féminines de l’Olympique lyonnais a donc choisi de faire ses valises, accompagné de son adjoint Jaroslav Plasil. « Les décisions, je les accepterai, déclarait-il la semaine passée. Je ne ferai pas de bordel, je sais dans quel état très difficile est le club. Je ne suis pas quelqu’un qui emmerdera le club. » L’entraîneur de la réserve, Armindo Ferreira, sera sur le banc de l’équipe première mercredi, le temps de trouver un remplaçant.

Pascal Dupraz a pris la pire équipe d’Île-de-France, il ne pourrait pas prendre la pire de National ?

Un duo de Nordistes prend la tête du National