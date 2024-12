Les clubs de N1 réaffirment leur volonté d’une Ligue 3

Le forcing continue.

Martelée par les présidents de clubs de National 1 depuis plusieurs mois, la volonté de création d’une Ligue 3 professionnelle a été réitérée ce vendredi par le biais d’un communiqué commun des 17 clubs de troisième division, et destiné aux deux candidats à la présidence de la Fédération française de football, dont on connaîtra le résultat ce samedi. Une action collective est même d’ores et déjà prévue lors de la dernière journée de championnat de l’année 2024 : une photo et des T-shirts symboliques arborés par tous les acteurs de National.

🚨 LES CLUBS DE NATIONAL S'ASSOCIENT POUR UNE LIGUE 3 🚨 pic.twitter.com/8tDTf6ILWJ — 𝙄𝙣𝙨𝙩𝙖𝙣𝙩 𝙉𝟭 🇨🇵 (@Instant_N1) December 13, 2024

Dans le communiqué, les clubs tiennent à rappeler l’importance de cette réforme qu’ils appellent de leurs vœux, nécessaire selon eux pour « homogénéiser les statuts et les règlements », « valoriser ce championnat », « sécuriser les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 », « dynamiser l’ensemble du football professionnel » et « renforcer enfin le National 2 et 3 ». Toujours selon le communiqué, la création d’une Ligue 3 professionnelle « ne sera pas que dans l’intérêt des clubs du National, mais dans l’intérêt de l’ensemble du football français ».

