Les présidents de clubs de National réunis à la FFF pour la Ligue 3

Jamais 1 et 2 sans 3.

Un communiqué commun des clubs de National, publié ce mardi, est revenu sur les discussions survenues lundi dans les locaux de la Fédération française de football, au sujet du projet de création d’une Ligue 3 professionnelle. Unis par leur volonté de professionnalisation du championnat de National, les présidents de clubs se sont longuement entretenus avec le président de la FFF, Philippe Diallo, favorable au projet.

𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗱𝗲𝘀 𝗰𝗹𝘂𝗯𝘀 𝗱𝗲 𝗡𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹. Les Présidents des Clubs de National se sont réunis ce lundi 7 octobre à la Fédération Française de Football. La Berrichonne de Châteauroux soutient avec force ce projet de création de Ligue 3. pic.twitter.com/V4BPryydNj — La Berrichonne de Châteauroux (@LaBerrichonne) October 8, 2024

Après avoir également rencontré le président de la Ligue professionnelle féminine, les présidents de clubs ont échangé sur les modalités de création de cette nouvelle ligue, qui pourrait voir le jour au plus tard pour la saison 2026-2027. Le changement de nom du championnat, passant de National à Ligue 3, pourrait toutefois devenir effectif dès la saison prochaine. Dans le communiqué, les clubs de National précisent enfin que ce projet s’inscrit « dans l’intérêt du football français dans son ensemble« , afin de le rendre « plus ambitieux et performant dans le futur ».

DAZN serait déjà sur le coup et envisagerait un abonnement à seulement 79,99€/mois pour la L3 : une aubaine selon Vincent Labrune.

Kevin Ramirez : « Cette équipe de France de futsal est déjà portée sur l’avenir »