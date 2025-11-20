S’abonner au mag
Deux clubs de Ligue 2 épinglés par la DNCG

FG
Et joyeuses fêtes !

Comme chaque année à la fin novembre, la Direction nationale du contrôle de gestion a communiqué ce jeudi sur la situation économique de plusieurs clubs. Après avoir mené une évaluation minutieuse, le gendarme financier a ainsi annoncé que cinq clubs avaient passé le test avec succès : trois de Ligue 1 (PSG, Strasbourg, Auxerre), et deux de Ligue 2 (Guingamp, Laval).

Au contraire, ça sent davantage le sapin pour trois clubs : le SC Bastia, pensionnaire de Ligue 2, « devra fournir des informations complémentaires » d’ici le 2 décembre, date du verdict définitif. Les clubs de Boulogne-sur-Mer (Ligue 2) et Concarneau (National) vont quant à eux subir un « encadrement de leur masse salariale et de leurs indemnités de transferts » jusqu’à nouvel ordre.

Heureusement, nos amis bretons semblent rester optimistes !

Pluie d’hommages pour Hakimi et son Ballon d’or africain

FG

