Pour les lecteurs de sofoot.com, les Verts n'avaient pas besoin d'un coach

On dirait que vos prières sont restées coincées dans les vestiaires. Malgré un non majoritaire à 55 % – un score aussi serré que le slip de François Bayrou – l’AS Saint-Étienne vient de dégoter un nouvel entraîneur et ne testera donc pas l’autogestion. Mais alors, coup de génie ou future erreur à méditer dans les travées vides de Geoffroy-Guichard ?

Le sens des priorités

C’est la question qui revient en boucle. Pourquoi s’acharner à régler le problème d’un coach alors que la ville entière a besoin d’être réglée comme le dit Mmm : « Déjà, s’il pouvait y avoir un accès internet pour la ville, pas forcément la 5G hein, ils pourraient commencer avec de la 3G. Et puis éventuellement des éclairages publics pour la nuit. Et puis aussi parfois, organiser des battues dans les rues de la ville pour chasser les meutes de loup. » PecExcel y va aussi : « Saint-Étienne a besoin d’une ville. » Mais est-ce que la Ligue 1 a besoin de Sainté ? Bonnissel de la Batte tranche : « On s’en tire très bien sans à Bordeaux. » C’est dit.

L’auto-gestion, légende ou réalité ?

Yannick Chaographe pose un réel dilemme : « L’arbitrage sera dur entre Pascal Dupraz et Cockney, meilleur entraîneur français. » En effet, entre P.D. et Cock’ le choix est très dur. Mais kololeijkolodgelkololwiezac?et merde, alias kolomerde alias le meilleur rageux français, n’est pas du genre à laisser passer ça : « Je préfère crever que voir cet empoisonneur de notoriété publique coach des Greens qui depuis que SF l’a adoubé en tant que meilleur entraineur français, l’autre « bitenez » a un melon mbappesque qui déborde sur n’importe quelle brève » Peut-être qu’il a juste besoin d’affection, comme cette équipe de Sainté qui a, selon Salah_mané_kun, « besoin d’amour. Des câlins, des bisous tous les jours. »

Bref, pour cestquilpatron, qui a sûrement regardé Merci Patron, pas forcément besoin de coach : « Par exemple entre 2002 et 2005 Lyon n’en avait pas, entre 2005 et 2006 la France n’en avait pas, en 2015 Chelsea n’en avait pas, et entre 2014 et 2017 Barcelone n’en avait pas. » En mode autogestion, les coachs n’ont aucune valeur ajoutée à part exploiter la plus-value du travailleur pour en faire du profit. L’abécédaire du Capital.

En réponse à cette guerre idéologique CamilleB soutient la méthode agile : « Toute équipe a besoin d’un entraîneur ! Même les équipes en autogestion avaient quand même un coach fantoche histoire de diriger les entraînements ; l’autogestion implique un groupe soudé avec un esprit d’équipe et des automatismes, du talent… Ce n’est pas le cas de l’effectif de Sainté cette année. J’ai encore fait un commentaire beaucoup trop sérieux et argumenté pour être cité par la rédaction. » Et toc ! Le mot de la fin pour crailoenDHR : « Habib Beye attend depuis longtemps… »

