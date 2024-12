Le nouvel entraîneur du FC Nantes ne sera ni Conceição, ni Beye

Encore raté pour Habib Beye.

Annoncé partout, arrivé nulle part, l’ex-international sénégalais trouvera-t-il un club un jour ? Alors qu’il était en pole position, depuis quelques heures, pour prendre la place d’Antoine Kombouaré sur le banc du FC Nantes – après la fermeture du dossier Sérgio Conceição, annoncée par Ouest-France notamment –, Beye n’a pas trouvé d’accord avec la direction des Canaris, rapportent L’Équipe et Presse Océan.

Tout le monde l’a laissé en « vu »

C’est dans la composition du staff technique que tout a capoté : selon PO, Beye souhaitait s’entourer du préparateur physique Grégory Dupont (LOSC, équipe de France, Real Madrid), qui a décliné, et de l’entraîneur des gardiens Faouzi Amzal, qui est encore salarié du Red Star – ancien club de Beye. Les autres noms proposés par ce dernier n’auraient pas convaincu Waldemar Kita et compagnie… qui n’ont pas de plan C, selon OF.

Antoine Kombouaré va réussir à finir la saison, si ça continue.

