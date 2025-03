Être le plus gros salaire du club sans jouer : c’est possible

Travailler moins pour gagner plus plus.

Dans l’estimation des salaires de Ligue 1 effectué par le journal L’Équipe, trois situations retiennent particulièrement l’attention. À commencer par celle d’Adrien Hunou du SCO d’Angers. Mis au placard par ses propres dirigeants depuis l’été dernier, l’attaquant de 31 ans n’a pas joué une minute cette saison avec les pros, et se retrouve cantonné à la réserve évoluant en National 3. Ce qui ne l’empêche pas de toucher 110 000 euros brut tous les mois et d’être le plus gros salaire du club. Sans aucun doute le joueur amateur le mieux payé de France.

Les gouffres financiers Lafont, Moffi et Abdelhamid

Dans cette catégorie de joueurs surpayés par rapport à leur temps de jeu, le gardien du FC Nantes Alban Lafont postule également. Le portier de 27 ans continue de toucher 150 000 euros brut mensuels, alors qu’il est au même titre que son homologue angevin un « lofteur » dans son club. D’autant plus depuis l’arrivée d’Anthony Lopes au sein du club nantais, qui lui ne touche « que » 100 000 euros, contre 350 000 euros estimés lorsqu’il était à Lyon.

On pourrait également ajouter à cette liste le cas de Terem Moffi, qui a dû coûter très cher à l’OGC Nice compte tenu de sa longue blessure et de son salaire à 295 000 euros brut par mois. Heureusement pour les comptes niçois, celui-ci est proche d’un retour à la compétition.

Parmi ces « braquages », impossible de ne pas évoquer celui de Yunis Abdlehamid. Arrivé à Saint-Étienne cet été pour apporter de l’expérience à la défense du promu, l’ancien Rémois est le plus haut salaire du club ligérien, avec 80 000 euros brut mensuels (un chiffre qui rappelle le salary cap longtemps instauré à l’ASSE). Si le défenseur marocain de 37 ans a régulièrement joué en première partie de saison, ses performances médiocres l’ont vite relégué sur le banc (dommage pour la seconde jeunesse). Peu rentable comme affaire.

Il faut bien ce genre de salaires pour pouvoir regarder les copains jouer sur DAZN.

D1 (F) : L’OL remet une claque à Saint-Étienne dans le derby