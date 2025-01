Voici pourquoi Saint-Étienne joue l’Europe

Sortie de la zone rouge après son net succès sur Reims (3-1), l’AS Saint-Étienne respire enfin. Après ce coup de maître, pour le tout premier match de leur nouveau coach Eirik Horneland, il ne fait plus aucun doute que les Verts termineront cette saison en trombe, au point de glaner une place européenne. Et voici pourquoi.

Parce que le nouveau coach a déjà entraîné Haaland. Pas Erling, mais Markus.

Parce que tu n’as pas passé ton lundi à expliquer les principes du Hornelandball pour rien.

Parce qu’Eirik à la hache sanglante, déjà entraîneur de l’année en 2022 et en 2023 en Norvège, a déjà pris une option sur les trophées UNFP.

Parce que « tu connais » enfin les déplacements de Lucas Stassin.

Parce que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont lâché les commandes.

Parce que tu as beau adorer le rafting, Kilmer Sports Ventures n’est pas un prestataire d’activités en eaux vives.

Parce qu’après avoir écouté les vœux aux Français du président Valéry Giscard d’Estaing et quelques bouteilles de crémant, tu peux le dire : Bonne année 1976 !

Parce que l’esprit de Rachid Mekhloufi plane au-dessus du Chaudron.

Parce que tu es déjà focus sur le championnat grâce à ton élimination en Coupe de France.

Parce que tu recommences à écouter Mickey 3D, Dub Inc et l’Entourloop. Et ça, c’est rien de le dire.

Dribble + chip = Goal of the Round?! 😮‍💨🤌 LUCAS STASSIN @ASSEofficiel 💚 pic.twitter.com/ycHma55YVB — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) January 6, 2025

Parce que Timothée Chalamet va encore faire croire qu’il ne rate aucun match lors de la promo de son prochain film.

Parce que Zuriko Davitashvili est le meilleur Géorgien de Ligue 1.

Parce que Yunis Abdelhamid est déjà entré dans sa seconde jeunesse.

Parce que tu es nostalgique dans le wagon du train de la mine à Disney.

Parce que le futur, c’est maintenant, et il s’appelle Djylian. Déjà dans les petchi papiers de Djydjyer Deschamps.

Parce que l’entraîneur adjoint, Hassan El Fakiri, parle français, connaît la Ligue 1 et sait aussi marcher sur des clous. Bref : la personne idoine à ce poste.

Parce que Mickaël Nadé est en train de devenir le roc qu’il doit être.

👊 Une passe dé, 100% de duels remportés, 0 faute commise… Retour gagnant pour Micka' Nadé ! 👏💚 pic.twitter.com/QcP5GKvviD — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 6, 2025

Parce que ce ne sont pas les Lyonnais qui vont te chambrer cette fois.

Parce que les râpées n’ont rien à envier aux quenelles.

Parce que ton président canadien connaît bien mieux le foot que les fraudes du Qatar, de Russie et du mégalo américain.

Parce que tu as un public qui mérite l’Europe tous les jours.

Saint-Étienne renverse Reims et respire