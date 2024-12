Le Real ramène la Coupe intercontinentale à la maison

Real Madrid 3-0 Pachuca

Buts : Mbappé (37e), Rodrygo (53e), Vinícius (84e S.P.)

Pas content ? Trophée.

Le Real a mis la main sur la Coupe intercontinentale en croquant Pachuca à Doha (3-0). Tombeurs de Botafogo et Al Ahly lors des derniers jours, là où le Real est arrivé directement en finale, les Mexicains n’ont pas pu finir le boulot. Vinícius a montré qu’il était bien The Best en débloquant le match : en position de frapper, le Brésilien a préféré mystifier le gardien et offrir l’ouverture du score à Kylian Mbappé, buteur du pied gauche (1-0, 37e). De quoi soigner son retour de blessure dans un stade qui lui réussit plutôt bien : le Français y jouait il y a deux ans jour pour jour une finale de Coupe du monde dantesque.

Un record pour Ancelotti

Rodrygo a ensuite enfoncé le clou d’une superbe frappe enveloppée à l’entrée de la surface (2-0, 53e). Sans forcer, le Real a ajouté un troisième but sur un penalty obtenu par Lucas Vázquez. Vinícius a pris les choses en main et son tir, bien que très mal placé, s’est avéré suffisamment puissant pour transpercer Carlos Moreno (3-0, 84e). Les champions d’Europe décrochent leur deuxième trophée de la saison après la Supercoupe de l’UEFA, et Carlo Ancelotti en profite pour devenir l’entraîneur le plus titré de l’histoire de la Casa Blanca, devant Miguel Muñoz, avec 15 trophées.

Les Rois mages sont en avance.