Stockholm : l’avocate de Kylian Mbappé dénonce un déchaînement médiatique

Allez, on remballe.

Ce jeudi, Marina Chirakova, procureure de Stockholm chargée de la plainte pour viol dans laquelle le nom de Kylian Mbappé est cité, a annoncé la fin du feuilleton. En effet, par manque de preuves, la justice suédoise a estimé difficile de poursuivre les investigations, sans toutefois clore entièrement le dossier : « C’est la fin de l’affaire, mais à l’avenir, il est toujours possible de la rouvrir si une nouvelle preuve forte arrive et peut changer ma décision », a ainsi précisé Chirakova.

L’avocate de Mbappé se dit « en colère » contre le déchaînement médiatique subi par le joueur

De son côté, Mbappé semble désormais hors de cause, lui qui n’a pas été convoqué par le tribunal. Son avocate, Maître Marie-Alix Canu-Bernard, s’est ainsi exprimée au micro de TF1 : « Tout ce que l’on sait, c’est que l’on ne sait rien, que l’on n’a jamais rien su, et que la presse qui a avancé un certain nombre de rumeurs, voire de calomnies – je parle notamment de la presse suédoise – s’est quand même permis d’anticiper un certain nombre de choses qui n’étaient ni de loin, ni de près dans les propos de Madame la procureure. » L’avocate a également évoqué la pression psychologique subie par Mbappé ces derniers mois, concernant cette salve de rumeurs : « Il est fort possible que ce ne soit absolument pas lui qui ait été concerné par la plainte qui a priori, elle, existe. […] On ne peut pas ressortir indemne d’une affaire comme celle-ci. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c’est un crime dont la presse l’a accusé, donc c’est d’une violence inouïe. » Pour rappel, la presse suédoise avait cité le nom de Kylian Mbappé dans une plainte pour viol, déposée en novembre dernier, quelques heures après le séjour de l’attaquant français à Stockholm.

Un souci de moins dans une saison longue.

