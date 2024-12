Mohamed Salah et Kylian Mbappé intègrent un cercle très fermé en Europe

Bienvenue au club des quinquas !

Tous deux victorieux avec leurs équipes respectives ce mardi soir en Ligue des champions, à Gérone pour Liverpool (0-1) et à Bergame pour le Real Madrid (2-3), Mohamed Salah et Kylian Mbappé ont également profité de la soirée pour inscrire leur 50e pion dans la compétition, intégrant ainsi le prestigieux top 10 des meilleurs buteurs européens, dominé par Cristiano Ronaldo (141 buts), Lionel Messi (129 buts) et Robert Lewandowski qui a récemment franchi la barre symbolique des 100 réalisations (101 buts).

Mohamed Salah, premier buteur de la soirée, pointe toutefois derrière Kylian Mbappé au classement détaillé, puisque le Français a eu besoin de moins de matchs disputés (79 matchs) que l’Égyptien (95 matchs) pour atteindre la barre de 50 buts. Prochains noms inscrits au tableau de chasse des deux phénomènes, Thierry Henry (51 buts), Thomas Müller (55 buts) ou encore Andreï Chevtchenko (59 buts), qui devraient selon toute vraisemblance voir leur record égalé puis dépassé dans les mois à venir, à moins que l’Allemand ne continue à creuser son avance sous le maillot du Bayern Munich.

Il faudra aussi compter sur la concurrence du Roi Sehrou, qui n’est plus qu’à 44 pions d’intégrer le top 10.

